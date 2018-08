NS: tevredenheid onder treinreizigers is gestegen

Treinreizigers waren in de eerste zes maanden van 2018 een stuk tevredener over de NS dan in de eerste helft van 2017. Dat staat in de halfjaarcijfers die het spoorwegbedrijf deze zaterdag publiceert. Daarnaast kwamen meer reizigers op tijd op hun bestemming aan.

In de eerste twee kwartalen van 2017 gaf 78 procent van de klanten NS een zeven of hoger. Dit jaar was dat 84 procent. Het percentage reizigers dat binnen een marge van vijf minuten van de geplande aankomsttijd arriveerde, steeg van ruim 91 naar meer dan 93 procent.

De punctualiteit steeg onder andere door de inzet van extra treinen, zoals de tienminutentreinen tussen Amsterdam en Eindhoven, en de aanschaf van 58 nieuwe sprinters. In totaal introduceerde de NS in december 130 extra ritten. „Mensen vinden het heel belangrijk dat ze comfortabel reizen in schone, nieuwe treinen”, aldus een woordvoerder van NS. „Daar hebben we enorm in geïnvesteerd.”

Wel presteert de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Breda nog steeds slechter dan de rest van het spoorwegnet. Hoewel het aantal treinen dat op tijd aankwam met ruim 3 procentpunt steeg naar bijna 85 procent, ligt dat aantal nog steeds ruim 8 procentpunt onder de gemiddelde punctualiteit van het net.

De kans op een zitplaats in de spits, een andere graadmeter waar de NS op wordt afgerekend, daalde bij de hsl bovendien van 97 naar bijna 95 procent. Dit komt volgens de woordvoerder doordat de populariteit van de lijn blijft groeien, met name voor het traject tussen Rotterdam en Amsterdam, terwijl de mogelijkheid tot uitbreiding beperkt zijn.

Desondanks zijn reizigers ook over de hsl dit jaar tevredener dan in de eerste helft van 2017. Het aantal mensen dat positief over de lijn oordeelt, steeg van 74 naar 83 procent. Dit komt onder meer doordat eerder de NS dit jaar tot de inzet van meer en langere treinen besloot en zo de drukte buiten de ‘hyperspits’ om (tussen half 8 en half 9 ’s ochtends) wordt ondervangen.

Deze investeringen hebben wel hun weerslag op de winstcijfers van NS. Waar de vervoerder in de eerste helft van 2015 en 2016 nog respectievelijk 56 en 69 miljoen winst boekte, is dat de afgelopen zes maanden slechts 6 miljoen geweest.

De NS-woordvoerder: „De hoogste prioriteit heeft nu het verbeteren van de kwaliteit van de treinreis. Die investeringen hebben geleid tot verbeterde prestaties, maar inderdaad ook tot minder winst.”