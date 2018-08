Moeder van Hugo Borst overleden

De moeder van AD-columnist Hugo Borst, die centraal stond in de kroniek ‘Mijn ma’, is overleden. Ze stierf op 89-jarige leeftijd aan alzheimer in het verpleeghuis waar ze woonde, meldt het AD. Borst beschreef in ‘Mijn ma’ de gang van zaken in dat verpleeghuis en bracht daarmee een beweging op gang voor betere ouderenzorg in Nederland.

De schrijver en columnist stelde samen met onderzoeker Carin Gaemers ook het manifest ‘Scherp op ouderenzorg‘ op. Daarin stelden zij tien punten voor om de ouderenzorg te verbeteren. Als reactie daarop besloot het vorige kabinet 2,1 miljard euro extra voor de zorg in verpleeghuizen uit te trekken. Vooral oud-PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn maakte zich daar hard voor. De huidige regering zou een deel van die investeringen echter wellicht weer willen terugdraaien.

Hugo Borst schreef bijna vier jaar lang elke zaterdag openhartig over zijn moeder in het AD-magazine. De columns over zijn dementerende moeder werden bewerkt tot twee boeken: ‘Ma’ (2015) en ‘Ach, moedertje’ (2017). Ook volgde er een toneelvoorstelling.

Borst en Gaemers kregen in 2016 de Machiavelliprijs voor hun manifest, een jaarlijkse onderscheiding voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

