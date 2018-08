Lowlands dag 1: Stroeve Gorillaz en de beste boyband ter wereld

Onder een aangename mix van zon en wolken, in luchtige kleren, gedecoreerd met flamingo’s, dierenprint of bananen, stroomt het publiek op de eerste Lowlands-dag langs het rijke aanbod. En het draait niet alleen om muziek; de belangstelling voor een uitvoering van het Nationale Ballet is zo groot dat er opstoppingen voor de theatertent ontstaan. Het festivalterrein biedt dit jaar weer innovaties, zoals enkele imposante kunstwerken, en een ruimere ‘Heineken’-tent, zonder storende pilaren.

Het Nationale Ballet

Hiphop en elektronische dance zijn de smaakmakers van de eerste dag. De stijl is zonnig en dansbaar, bijvoorbeeld bij de soulvolle elektronica van George Fitzgerald; bij de virtuoze instrumentale dance van Nils Frahm; bij de romantische zang en omfloerste beats van het Franse duo The Blaze.

Voor het optreden van de negentien-jarige Mahalia, puilt de tent ruim voor aanvang al uit. Met licht hese stem vindt de Britse zangeres het midden tussen rap en r&b, onder bijval van het jonge publiek. De ontspannen dansende Mahalia is een popster in wording.

Hiphop

Treffend genoeg is de eerste hiphop in de grote Alfa-tent afkomstig van oude helden De La Soul, die zich beroepen op hun dertigjarige geschiedenis (‘We’re some old motherfuckers!’). De drie rappen vitaal en bewerken de oude liedjes, zoals ‘Me Myself & I’ tot frisse versies, nu gespeeld door een volledige band met blazerssectie.

De hedendaagse hiphop wordt onder anderen vertegenwoordigd door rapper Jacin Trill, uit Hoorn. Zijn muziek is zo minimaal dat het bijna saai wordt. Maar Trill, met zijn kaaklange dreadlocks en kekke stemmetjes, zwiert al luchtboksend over het toneel, en weet het publiek toch op te zwepen tot er allerlei vormen van moshpits ontstaan. Vol overgave wordt bovendien meegezongen met de merkwaardigste tekstregel van deze dag: ‘Ik loop mank in de Bijenkorf’.

Dat hiphop een geschikt medium is om het leven van alledag te verwoorden blijkt ook bij de Britse vrouwelijke rapper Little Simz, die een ode brengt aan haar buurvrouw, omdat ze nooit klaagde over Simz’ muzikale werkzaamheden (‘God bless Mary’). Little Simz, een van de weinige vrouwen in het genre, laat zich hier begeleiden door een scherp klinkende drummer en een keyboardspeler. Anders dan de mannelijke collega’s, schept ze niet op en gedraagt zich bescheiden. Grappig genoeg is Simz enkele uren een van de sterren bij het optreden van hoofdact Gorillaz, waar ze over het grote podium rent en flitsend rapt in hun gezamenlijke ‘Garage Palace’.

Stroeve Gorillaz

Als hoofdact was Gorillaz een stroeve band. De muziek van zanger/muzikant Damon Albarn drijft op novelty-achtige vondsten - herhalingen, maffe effecten - die soms raak zijn, en soms blijven steken. Als zanger is de inmiddels doorleefd uitziende Albarn te zwak voor de ruimtelijke instrumentaties. Het werd pas feestelijk bij de gastoptredens, waaronder dat van De La Soul in ‘Feel Good Inc.’, en van de excentriek klinkende, soms vals jubelende Peven Everett. Met tranen op zijn wangen luisterde deze naar het subtiele eerbetoon dat de zes gospelzangers op de achtergrond brachten aan de donderdag overleden Aretha Franklin: twee regels uit haar ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’.

De beste boyband ter wereld

Grootste verrassing op vrijdag, was het hiphopcollectief BROCKHAMPTON uit Texas. De twaalf - hier met zes man vertegenwoordigd - noemen zichzelf de ‘beste boyband ter wereld’, wat suggereert dat hier sprake is van een geconstrueerde groep, zoals One Direction. Maar BROCKHAMPTON is een anarchistisch gezelschap dat onafhankelijk opereert en zich bovendien nadrukkelijk als inter-raciaal en inter-seksueel (lhbt) afficheert. Hier wervelden ze de Bravo binnen en namen het publiek voor zich in door juist de anti-boyband te zijn. Mèt dezelfde kleren maar zonder synchrone dansjes. Vooral aantrekkelijk zijn hun uiteenlopende stemmen: gemeen als Eminem, lyrisch of schor - allemaal klinken ze anders. Een uur lang lieten ze de zaal kolken met hun echoënde beats en verrassende samenzang. Wellicht zijn ze precies dat: de beste ‘boyband’ ter wereld.