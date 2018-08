Levenslang voor schutter op vliegveld in Florida

Esteban Santiago, de 28-jarige ex-militair die in januari van vorig jaar vijf mensen doodschoot op een vliegveld in Florida, heeft levenslange gevangenisstraf gekregen, meldt persbureau AP. Hij is feitelijk zelfs veroordeeld tot vijf keer levenslang voor de vijf mensen die hij doodschoot en zes keer twintig jaar celstraf voor de zes mensen die hij verwondde.

In het onderzoek naar de psychische gezondheid van Santiago werd vastgesteld dat hij lijdt aan schizofrenie, maar wel bekwaam was om de juridische procedures te begrijpen.

Op 6 januari kwam Santiago na een vlucht uit Alaska aan op vliegveld Fort Lauderdale in Florida. In zijn ingecheckte bagage had hij een wapen bij zich. Nadat hij het in het toilet had geladen, begon hij in de bagagehal te schieten. Honderden passagiers werden geëvacueerd. Na vijftien kogels gaf hij zich over aan de beveiligers.

Geen doodstraf

Santiago bekende in mei schuld op alle elf aanklachten, en met deze bekentenis zorgde hij ervoor dat hij niet tot de doodstraf werd veroordeeld. De rechter zei het moeilijk te vinden om “het kwaad van de daden te scheiden van het kwaad van de man”.

Ook nabestaanden van de slachtoffers spraken zich uit in de rechtszaal. De dochter van een vrouw die omkwam bij de schietpartij zei: “Je krijgt niet de kans om nog een laatste keer te zeggen: ‘ik hou van je, mam’. Ik kan haar niet langer knuffelen en voelen dat ze mij ook omhelst.”

Een ander uitte kritiek op het gebrek aan toezicht op veteranen en zei dat hij medelijden met de schutter heeft, omdat hij niet gelooft dat hij een geboren moordenaar is. De schutter zelf sprak tijdens de zitting niet.

Twee maanden voor de schietpartij was Santiago al eens een FBI-kantoor binnengestormd en had toen verteld stemmen te horen en te worden beïnvloed door terreurgroep Islamitische Staat. Zijn wapen werd ingenomen ten tijde van het psychisch onderzoek, maar na een aantal weken weer teruggegeven.