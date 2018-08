Mijn muziekvriendin had haar pols gebroken en kon daardoor geen instrument meer bespelen. Toen eindelijk het gips eraf mocht, viel ze opnieuw en brak haar enkel. Na een gecompliceerde operatie, waarbij haar been met een paar metalen pinnen werd vastgezet. belandde ze op de revalidatieafdeling van een verzorgingshuis. Na enkele dagen aan een bed gekluisterd te zijn geweest, kreeg ze een rolstoel met beenondersteuning zodat ze zich weer zelfstandig kon voortbewegen. Enthousiast vertelde ze mij dat de rolstoel een zitting van ‘anti-loopleer’ had. Gelukkig had ze haar gevoel voor humor nog niet verloren.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Insturen via ik@nrc.nl, maximaal 120 woorden.