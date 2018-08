Kofi Annan was ‘een sturende kracht voor het goede’

Op het overlijden van voormalig secretaris-general van de Verenigde Naties is wereldwijd met verdriet gereageerd. Onder anderen de huidige VN-leider, Antonio Guterres, zei met “diep verdriet” te hebben kennisgenomen van het nieuws. Volgens Guterres was Annan “een sturende kracht voor het goede” en leidde hij de VN tussen 1996 en 2006 naar het nieuwe millennium “met een weergaloze waardigheid en vastberadenheid”.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad al Hussein, zei in een reactie:

“Kofi was het beste voorbeeld voor de mensheid, de belichaming van menselijk fatsoen en genade. In een wereld die nu vol zit met leiders die dat allesbehalve zijn, is dit verlies voor de wereld nog pijnlijker.”

Organisatie The Elders ‘geschokt en diep bedroefd’

Ook de organisatie The Elders uitte haar verdriet. The Elders is een raad van ex-wereldleiders en andere prominente personen op leeftijd, die zich inzet om gewapende conflicten op te lossen, armoede te bestrijden en de mensenrechten in de wereld te promoten. Annan was lid van deze groep, waarvan verder bijvoorbeeld ook Desmond Tutu en Jimmy Carter deel uitmaken. De organisatie schrijft op Twitter:

In een persverklaring van The Elders wordt Annan volgens persbureau AP bovendien “een stem met veel autoriteit en wijsheid, zowel in het openbaar als privé” genoemd.

Prinses Mabel, oud-directeur van The Elders, is eveneens verdrietig over het overlijden van Annan. Zij schreef op Twitter dat de mensheid “één van haar groten is verloren” en dat zij Annans geduld, vasthoudendheid, integriteit en mededogen bewonderde.

‘Groot en charismatisch mens’

Ook vanuit de Nederlandse politiek kwamen er al snel reacties op de dood van Annan. Premier Mark Rutte zei tegen persbureau ANP dat de wereld met de dood van Annan een “groot en charismatisch mens” verliest. Rutte liet dan ook weten “bedroefd” te zijn over het nieuws. Hij zei:

“Als secretaris-generaal van de VN heeft hij zich altijd op bevlogen en weloverwogen wijze ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld, met speciale aandacht voor mensenrechten.”

Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok prees Annan onmiddellijk na het nieuws van diens dood. “Hij zal erg worden gemist”, schrijft Blok op Twitter:

ministerBlok Stef Blok We honor the life, accomplishments and dedication of former UN Secretary-General and Nobel Peace Laureate Kofi Annan, who passed away earlier today. He will be greatly missed. 18 augustus 2018 @ 10:21 Volgen

Het Nederlands Koninklijk Huis heeft een verklaring doen uitgaan, waarin Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich de “warmte en wijsheid” van Annan herinneren. De voormalig VN-leider was aanwezig bij het huwelijk van het echtpaar. “In zijn stem klonken overtuigingskracht en compassie door en daarmee wist hij mensen te raken en te motiveren.”

In Ghana, Annans geboorteland, heeft president Nana Akufo-Addo een week van nationale rouw afgekondigd, die maandag begint.