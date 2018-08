Euro van meerdere kanten onder druk

Wie tijdens zijn vakantie in de VS een iPhone X à 1.000 dollar koopt, is daar omgerekend 885 euro voor kwijt. In februari was dat nog maar 800 euro. Het verschil komt doordat de Europese munt de afgelopen maanden fors heeft ingeleverd tegenover de dollar.

Dinsdag was 1 euro nog maar 1,13 dollar waard, het laagste punt in meer dan een jaar. Ten opzichte van de piek in februari is de daling van de wisselkoers bijna 10 procent.

Waarom doet de euro het zo slecht? Analisten schrijven de versnelde daling van de afgelopen week toe aan de lira-crisis in Turkije. De Japanse zakenbank Nomura noemt in een vrijdag verschenen rappport drie risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat de Turkse crisis overslaat op Europa: de leningen van Europese banken aan Turkse bedrijven, de handelsstromen tussen Europa en Turkije en de politieke afspraken over migratie die onder druk kunnen komen te staan. Vooral dat laatste zou grote economische schade kunnen opleveren, schrijven de Japanse analisten. „Turkije is de poortwachter voor migranten die via de Balkanroute naar Europa komen.”

Zorg om Italië

De Turkse valutacrisis kwam op een moment dat beleggers al negatief gestemd waren over de euro. Zo vrezen ze dat Italië de euro onder druk kan zetten, nu de nieuwe regering niet van plan is zich aan de Europese begrotingsregels te houden. De rente op Italiaanse staatsobligaties stijgt alweer richting het niveau van tijdens de Europese schuldencrisis.

Een andere zorg is het achterblijven van de economische groei in Europa ten opzichte van de VS. De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 4,1 procent op jaarbasis. „Een economische vooruitgang van historische proporties”, aldus president Trump op Twitter. Ook zagen Amerikaanse bedrijven hun winsten sneller groeien dan in de zeven jaar hiervoor. Dit komt door belastingverlagingen en een toegenomen binnenlandse vraag, schrijven de analisten van Nomura.

De Europese economie groeit al twee kwartalen op rij met een geringe 0,4 procent, of 1,6 procent op jaarbasis. In het laatste kwartaal van vorig jaar was het beeld wat rooskleuriger, de groei was toen 0,7 procent. Als dit had doorgezet, zou de jaarlijkse groei dit jaar op bijna 3 procent uitkomen, veel dichter bij de huidige groeispurt van Amerikanen.

Kwetsbaar voor schokken

„Europa is veel kwetsbaarder voor schokken”, zei macro-strateeg Kit Juckes van Société Générale in de Financial Times. Dat komt volgens hem doordat de Europese economie opener is dan die van de VS. De Europese economie drijft voor 40 procent op handel, tegenover 30 procent bij de Amerikanen. Bovendien heeft Europa meer last van vertraging van de Chinese economie, die geraakt wordt door nieuwe Amerikaanse importtarieven.

Economen zijn verdeeld over de vraag of de euro het dieptepunt al heeft bereikt. ABN Amro voorziet een verdere daling, naar 1,10 dollar. Analist van de bank Georgette Boele schreef vrijdag: „Het herstel van de Turkse lira heeft minimaal effect gehad. De euro gaat waarschijnlijk nog verder dalen, tenzij de situatie in Italië verbetert en China en de VS hun handelsruzie bijleggen.”