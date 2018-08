Duizenden anti-demonstranten bij neonazi-mars in Berlijn

Een mars van neonazi’s in Berlijn heeft zaterdag tot veel protesten geleid in de Duitse hoofdstad. Honderden tot duizenden tegendemonstranten kwamen op de bijeenkomst af en gooiden met stokken en flessen. Daardoor raakte in ieder geval één politieagent gewond, meldt persbureau Reuters.

Volgens een woordvoerder van de politie zouden ook demonstranten en deelnemers aan de neonazi-mars gewond zijn geraakt. Er waren zaterdag 2.300 agenten aanwezig bij de bijeenkomst, om ervoor te zorgen dat de twee groepen elkaar niet fysiek te lijf konden gaan.

Rudolf Hess

De extreem-rechtse activisten, ook ongeveer vijfhonderd in getal, waren naar Berlijn gekomen om de 31ste sterfdag van Rudolf Hess te herdenken. Hess was een nazikopstuk: de plaatsvervanger van Adolf Hitler. Hij pleegde op 93-jarige leeftijd zelfmoord in een Berlijnse gevangenis. In het Neurenberg-proces was hij voor levenslang veroordeeld.

Tegendemonstranten hadden zich langs de looproute van de neonazi’s opgesteld. De organisatie van de Hess-aanhangers had aanvankelijk naar Spandau willen lopen, de plek waar de gevangenis ooit lag. Dat was uiteindelijk niet mogelijk, omdat veel tegendemonstranten de wijk blokkeerden. Ook toen zij wilden uitwijken naar de andere kant van de stad, bij Friedrichshain, waren daar anti-naziprotesten, meldt Deutsche Welle.