Drie doden, achttien gewonden bij busongeluk Polen

Bij een busongeluk vlakbij de Poolse plaats Leszczawa Dolna zijn zaterdag zeker drie mensen om het leven gekomen. Volgens het Poolse persbureau PAP zijn er bij het ongeluk achttien gewonden gevallen, van wie er negen ernstig aan toe zijn.

In een scherpe bocht raakte de bus vrijdagavond rond 23 uur van de weg. Het voertuig schoot door de vangrail en rolde over een helling dertig meter naar beneden. De bus, met in totaal 54 passagiers, sloeg daarbij meermaals over de kop.

Trwa akcja podnoszenia autokaru turystycznego, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna (Podkarpackie). W wypadku zginęły trzy osoby a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. pic.twitter.com/6SzXHmScKs — PAP (@PAPinformacje) August 18, 2018

51 passagiers zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bus was afkomstig uit Oekraïne en was onderweg naar Wenen. In de bus zaten voornamelijk toeristen uit Lviv, een stad die 70 kilometer van de Poolse grens ligt.

Leszczawa Dolna ligt 300 kilometer ten zuiden van hoodstad Warschau. Volgens Poolse media vonden op de bewuste plek tussen Sanok en Przemysl al meerdere ongevallen plaats. Het herdenkingskruis voor de slachtoffers die daarbij om het leven kwamen, is nu door deze bus omver gereden.