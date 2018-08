Dodental brugramp Genua loopt op tot 42

Het dodental van de brugramp in Genua is opgelopen tot 42. Zaterdagochtend vroeg werden drie lichamen gevonden onder het puin en aan het eind van de ochtend werd ook nog het lichaam van een 30-jarige man ontdekt. Dat meldt persbureau AP. Volgens Italiaanse media liggen er nog tien gewonden in het ziekenhuis, van wie zes in kritieke toestand.

Inmiddels zijn er geen vermiste personen meer. De vijfde en laatste persoon die nog werd vermist, een oudere man, zou zich bij de Italiaanse autoriteiten hebben gemeld. Hij was dinsdag niet op de brug aanwezig aanwezig toen die instortte. Zaterdag vond in Genua de begrafenis plaats van negentien van de 42 dodelijke slachtoffers. De dag is uitgeroepen tot een van nationale rouw.

Drie familieleden geplet onder groot stuk beton

Dinsdagochtend begaf de Morandibrug in Genua het. Tientallen auto’s vielen, samen met zo’n tweehonderd meter aan wegdek, bijna vijftig meter naar beneden. De drie lichamen die zaterdag al vroeg werden gevonden bevonden zich in een auto die was geplet onder een groot stuk beton. Het zou gaan om drie familieleden, onder wie een kind. De slachtoffers zouden op vakantie zijn geweest toen zij met de brug omlaag stortten.

De Italiaanse wegbeheerder Autostrada, verantwoordelijk voor het onderhoud van de snelweg in Genua, geeft zaterdagmiddag een persconferentie. De top van het bedrijf zal dan uiteenzetten hoe de nabestaanden van de slachtoffers en de uit de omgeving van de brug geëvacueerde mensen zullen worden bijgestaan de komende tijd. Ongeveer zeshonderd mensen moesten na het instorten van de brug hun huizen en appartementen verlaten.

