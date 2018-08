PSV en Ajax winnen in de laatste minuten

In de tweede ronde van de Eredivisie heeft PSV ternauwernood gewonnen van Fortuna Sittard. Het werd 1-2 in Sittard.

De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft op voorsprong, dankzij een mooie hakbal van Hirving Lozano. In de 61ste minuut scoorde Andrija Novakovich echter de gelijkmaker, keeper Zoet was kansloos. Fortuna wist daarna lang stand te houden tegen PSV, dat de wedstrijd wel domineerde, maar gejaagd op zoek moest naar het winnende doelpunt. Zo leek de wedstrijd te eindigen in een gelijkspel. PSV had tot de blessuretijd nodig om de 2-1 te scoren: de invaller Dante Rigo tikte die binnen.

Meer doelpunten vielen er in de wedstrijd Heracles Almelo - ADO Den Haag. Heracles won het duel met 4-2. In de eerste helft scoorden eerst Kristoffer Peterson (via een strafschop) en Bart van Hintum. ADO slaagde er echter in op gelijke hoogte te komen, dankzij een kopbal van Dion Malone en een eigen goal van Tim Breukers. De snelle, aantrekkelijke eerste helft werd afgesloten met de 3-2 voor Heracles door Adrián Dalmau.

Na rust werd het snel 4-2, opnieuw dankzij Peterson. Dat tegendoelpunt kwam ADO niet meer te boven; met nog een half uur te gaan was de wedstrijd toen wel gespeeld. Het was de tweede gewonnen wedstrijd voor Heracles op rij.

VAR in hoofdrol voor Ajax

Ook Ajax heeft in de laatste minuten van de wedstrijd zaterdagavond puntenverlies tegen VVV Venlo voorkomen. Dusan Tadic maakte in de 88ste minuut de 1-0 uit een strafschop, die door scheidsrechter Kevin Blom was toegekend na tussenkomst van de VAR.

In het eerste kwartier van de wedstrijd was Ajax vooral over de linkerflank gevaarlijk, al leverde dat vooral kleine kansen op die niet werden benut. VVV liet de Amsterdammers vooral komen en leek af te wachten. Aan die dynamiek veranderde in de eerste helft niet veel, Ajax bleef de dominante partij. Klaas-Jan Huntelaar, Tadic en Zakaria Labyad (die in de 25ste minuut de uitgevallen David Neres verving) kregen allen kansen. Keeper Unnerstall wist die veelal te keren.

Toch leek VVV als eerste te scoren dankzij een inzet van Martuin Samueulsen in de 41ste minuut. Dat doelpunt werd echter afgekeurd door scheidsrechter Kevin Blom, die via de VAR zag dat de Noor, vóórdat hij scoorde, een overtredeing had begaan op linksback Nicolás Tagliafico.

Na de rust was keeper Unnerstall opnieuw van groot belang voor VVV. Uiteindelijk zorgde de VAR opnieuw voor een keerpunt in de wedstrijd: op het scherm zag Blom dat Huntelaar in de rug werd gelopen door VVV-speler Roel Janssen. Hij floot alsnog voor een penalty, die Tadic kon benutten.

Scheidsrechter Kevin Blom kijkt naar het scherm van de videoscheidsrechter tijdens VVV Venlo-Ajax. ÁNP

Op hetzelfde moment speelde NAC Breda tegen De Graafschap. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag slaagde erin revanche te nemen op de eigen slechte seizoensstart van vorige week (5-0 verlies tegen AZ), door met 3-0 te winnen in eigen huis. De score werd in de eerste helft geopend door Mitchell te Vrede; na rust scoorden ook Karol Mets en Gianluca Nijholt.