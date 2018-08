Willem II pakt winst in saai duel van Groningen

Willem II heeft vrijdagavond drie punten gepakt in een uitduel tegen FC Groningen. In het Hitachi Capital Mobility Stadion werd het 0-1 voor de Tilburgers, die daarmee de eerste punten van het seizoen pakten.

De enige treffer van de match kwam voor rekening van Daniel Crowley. De Engelse middenvelder schoot de bal na ruim een halfuur van een afstand van twintig meter fraai in de verre hoek.

Met die mooie treffer was ook alle spanning uit de wedstrijd. Met name in de slaapverwekkende tweede helft gebeurde er niets meer van enig belang, met uitzondering van een gemist kansje van de Groningse spits Tom van Weert in blessuretijd.

Het is voor Groningen de tweede nederlaag op rij. Vorige week werd de ploeg van Danny Buijs met 5-1 door Vitesse hard van de mat getikt. Willem II verloor een week geleden in eigen huis met 0-1 van VVV-Venlo.