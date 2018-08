Vijf zaken die opvielen aan een half jaar handelen

Het tweede kwartaalcijferseizoen is goeddeels voorbij. Terugbliktijd: wat bracht 2018 de belegger tot nu toe?

Beleggers begonnen het jaar in polonaise – vrolijk voorthossend op de jubelsfeer waarmee december afsloot – maar raakten in paniek toen in februari een forse correctie plaatsvond. Inmiddels is de AEX terug op een ruime 1 procent winst. Deze vijf dingen vielen dit jaar op aan de Nederlandse beurzen.

1 Met banken gaat het niet lekker

Voor banken was 2018 tot nu toe geen goed jaar. ING, ABN, Van Lanschot, NIBC: ze deden het slechter dan de AEX, met als dieptepunt ING (min 19 procent).

Het probleem is de nervositeit die dit jaar over de markten ligt: Noord-Korea, een handelsoorlog met China, een populistische regering in Italië, een kwakkelend Turkije. Die onzekerheid leidt tot minder investeringen, waarvoor het geld doorgaans bij banken geleend wordt.

Veel banken hebben geld uitstaan in opkomende landen, zegt Nico Inberg van internetplatform IEX. Nu bijvoorbeeld de lira duikt, gaan die leningen in euro’s omhoog. Het is onzeker of Turkse bedrijven dat geld wel kunnen terugbetalen.

2 Met verzekeraars wel

Wie in de verzekeraars zat, behaalde dit jaar een prima rendement. ASR (plus 17,4 procent), NN Group (plus 6,9 procent) en Aegon (plus 4,6 procent) klommen op.

Beleggingsdeskundige Inberg kijkt daar niet van op. „De verzekeraars die we in Nederland hebben zijn gewoon heel degelijke bedrijven, met een solvabiliteit van tussen de 160 en 220 procent. Ook zijn ze minder blootgesteld aan een slechte economie dan banken.”

3 Wolters Kluwer isde hardste stijger

Zeg Wolters tegen een belegger en voordat je bij Kluwer bent gaapt hij. De uitgeverij staat bekend als oerdegelijk en oersaai. Slaapverwekkend of niet, het aandeel behaalde dit jaar toch maar mooi het beste rendement van alle AEX-bedrijven: een plus van 27 procent naar 54,50 euro.

Volgens Edward Loef van Loef Technische Analyse staat Wolters Kluwers’ succes niet op zichzelf. Van de Stoxx 600-bedrijven presteerde de mediasector dit jaar na de olie- en technologiebranche het best, met een stijging van 5,3 procent.

Rob Labadie, adviseur bij Momentum Capital: „Iedereen zegt al tien jaar lang dat RELX en Wolters Kluwer te veel geld verdienen, maar de advocatuur en de wetenschap zijn nog steeds afhankelijk van de publicatie van tijdschriften. Het blijven enorme geldmachines.”

4 En Signify de grootste daler

In het jaar dat Philips Lighting zijn naam veranderde, daalde het aandeel het hardst van alle AEX-fondsen: Signify staat 20 procent lager dan begin januari. Het zit het bedrijf niet mee, zegt Inberg van IEX. De omzet uit de veelbelovende LED-tak kan de dalende inkomsten uit de oude gloeilampendivisie niet opvangen.

Inberg: „Bovendien is de concurrentie op de LED-markt fors. Dat zet de prijzen onder druk.” Signify gaf in juli een omzetalarm af.

5 Kleinere bedrijven doen het slechter dan de AEX-fondsen

Opvallend: een jaar geleden stond de small- en midcap er rond deze tijd beter voor dan de AEX. Het was het middelpunt van de jubelstemming die verdween na de correctie in februari. Dit jaar is het andersom: de kleine (min 4 procent) en middelgrote aandelen (min 8 procent) doen het slechter dan de AEX (plus 1,3 procent).

Volgens Inberg is dat ook een teken van de onrust die de markten doordringt. De koersen hebben hun verlies van eerder dit jaar ingehaald, maar veel beleggers lijken een nieuwe correctie af te wachten. Vindt die plaats, dan gaan de kleintjes als eerste ten onder.