Tienduizenden bezoekers voor de Reuzen in Leeuwarden

Al bij Almere stroomt de trein naar Leeuwarden vol met bezoekers die plattegronden in plastic mapjes uit hun tas vissen met daarop de route van ‘de Reuzen’. Het bezoek van het Franse straattheater Royal de Luxe aan Leeuwarden heeft veel mensen op de been gebracht.

Maria Westra uit Amsterdam (69) hoorde erover op Facebook: „Ik zag een filmpje voorbijkomen en dacht: dat moet magisch zijn.” Normaal gesproken gaat Westra niet veel naar het theater. Met een blik op de stampvolle coupé: „Ik hoop dat ik ze te zien krijg.”

Gelukkig zijn de drie marionetten die vanaf vrijdagochtend door de Friese straten wandelen tussen de drie en elf meter hoog. Ze worden voortbewogen door kranen en tientallen ‘lilliputters’ – poppenspelers genoemd naar de personages in Gullivers reizen.

In Leeuwarden drommen mensen van het station naar de plek waar de grootste marionet, de Duiker, juist uit de Westerstadsgracht is gehesen. Tegen elf uur zijn al veertigduizend bezoekers geteld. Een gestalte van elf meter hoog wandelt in de verte over de Prins Hendrikbrug. Wie zich eenmaal door de mensenmassa’s heeft gedrongen, ziet een uit hout gesneden reus waar het water nog vanaf druipt na zijn nacht in het water.

Per twee springen de poppenspelers van een plateau, hangend aan een touw, en tillen zo zijn benen op. De Duiker weegt drie ton. Vanaf de kraan klinken instructies in het Frans, over de opzwepende rock heen die wordt gespeeld op een volgwagen.

Greig Coutts (50) woont in de buurt van Groningen en maakt zelf straattheater. „De bedenker wilde het gevoel oproepen uit zijn kindertijd: dat je overal tegenop kijkt.” Coutts ervaart precies dat als de pop boven hem uittorent en loom met zijn houten oogleden knippert.

Hannie en Nico Schuringa (72&79) zijn uit Almere naar Leeuwarden gekomen en zijn fervent liefhebbers van poppentheater: „De schaal maakt ons niet uit, maar we worden er sentimenteel van omdat het ons onze kinderjaren doet herbeleven.”

In de smalle straatjes van Leeuwarden is het op veel plekken onmogelijk om aan te sluiten bij het gevolg van de reus. Met een plattegrond in de hand snelt de nog altijd groeiende bezoekersmassa naar een volgend punt langs de route, of naar Het Kleine Reuze Meisje en haar hond die ook door de stad dwalen. Halverwege doet zij een dutje, haar 800 kilo zware lichaam in een strandstoel op schaal en onder een dito parasol. In een veldje rondom zitten mensen in de zon te picknicken.

De familie Bos heeft alle reuzen kunnen zien. „Wij gingen op de bonnefooi maar we hadden steeds geluk’, vertelt de moeder van Jesse (7), die de hond het leukst vond: „Hij wilde mij een likje geven toen hij langsliep.”