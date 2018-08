Studentenvereniging Delft royeert mannelijk lid na filmen op damestoilet

Een mannelijk lid van de Delftse studentenvereniging Virgiel is geroyeerd vanwege het filmen op het damestoilet met een verborgen camera. Deze was klein genoeg om te plaatsen in een koffiebeker, maar werd ontdekt. Vervolgens kon de dader worden achterhaald en geconfronteerd, meldt de vereniging op haar website.

Op de gefilmde beelden zijn drie vrouwen te zien. Zij zijn volgens Virgiel allen op de hoogte gebracht van het incident. “Het is aan de betrokkenen of zij aangifte willen doen, het besluit wat zij nemen zullen wij steunen”, schrijft de vereniging.

Spijt betuigd

Op verzoek van de gefilmde vrouwen is de dader met hen in gesprek gegaan. Daarbij zou hij spijt hebben betuigd. Het bewuste lid is niet langer welkom op de studentenvereniging en zijn lidmaatschap is afgepakt. Ook zal hij in gesprek gaan met een psycholoog.

Met meer dan 2.000 leden is de katholieke studentenvereniging Sanctus Virgilius, kortweg Virgiel, de grootste studentenvereniging van Delft. De vereniging heeft het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft en haar eigen leden donderdagochtend op de hoogte gebracht van het incident.

‘Enorm geschrokken’

“Wij waarderen dat dit open en volgens de afgesproken regels gecommuniceerd is door Virgiel”, zegt een woordvoerder van de TU Delft. “Net als de vereniging zijn we enorm geschrokken door dit incident, dat absoluut niet door de beugel kan.” De universiteit gaat op korte termijn in gesprek met het bestuur van Virgiel over mogelijke vervolgstappen, maar spreekt tot dusver van “een fatsoenlijke afhandeling”.

In 2016 kwam vereniging Virgiel ook in opspraak door een ontgroeningsincident. Door onbekende oorzaak liep een studente daarbij een zware hersenschudding op. Volgens de TU Delft had Virgiel de situatie destijds “niet onder controle”. Als straf werd de vereniging een jaar later uitgesloten van de introductieweek en kreeg het geen financiële vergoeding voor het studiejaar.