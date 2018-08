Sterfte door hittegolven valt mee

Tijdens de twee landelijke hittegolven van deze zomer zijn niet veel meer mensen gestorven dan tijdens gemiddelde weken in de zomerperiode. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de voorlopige sterftecijfers. Dit jaar overleden gemiddeld 2.714 personen per week tijdens de hittegolven, ongeveer honderd meer dan tijdens een gemiddelde zomerweek. In 2006, toen er ook twee lange hittegolven plaatsvonden, stierven wekelijks gemiddeld vierhonderd mensen meer dan gemiddeld.

Het zijn vooral de ouderen met een zwakke gezondheid die aan de hitte bezwijken. De extra sterfte vindt namelijk vooral plaats bij personen boven de tachtig jaar. Tijdens de hittegolven van dit jaar overleden 1.500 tachtigplussers. Dat is weliswaar bijna net zoveel als tijdens de hittegolven van 2006, alleen zijn er nu veel meer tachtigplussers: 780.000 op 1 januari 2018 vergeleken met 590.000 op 1 januari 2006. In de jongere leeftijdsgroepen overleden relatief juist iets minder mensen vergeleken met gemiddelde zomerperiodes.

Griepepidemie

Dat er minder mensen door de hitte zijn overleden heeft volgens het CBS te maken met dat er meer “bewustwording” is over wat te doen bij een hittegolf. Zo activeerde het RIVM op 23 juli het Nationaal Hitteplan met tips over hoe je de droogte en hitte kunt doorkomen. De overheid riep iedereen op extra op te letten op ‘kwetsbaren’, zoals ouderen en zieken. Het RIVM stelde dit hitteplan in 2007 op naar aanleiding van de hittegolven in 2006.

Ook denkt het CBS dat door de lange koude periode en de griepepidemie van begin dit jaar al veel personen vroegtijdig waren overleden. De griepepidemie duurde in de winter van 2017-2018 achttien weken (van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018). In de afgelopen twintig jaar duurde een epidemie gemiddeld 9 weken. De griepgolf zou de bevolkingsgroei in Nederland zelfs hebben kunnen afremmen. Tussen 1 januari en 30 juni nam de bevolking met 32.000 inwoners toe, drieduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste drie maanden van het jaar stierven vooral meer 65-plussers vergeleken met het jaar ervoor.

Lees over hoe ouderen in Rotterdam-Zuid de hitte doorkwamen: Bij de ventilator gaat het prima

Twee hittegolven

2018 kende tot nu toe twee lange hittegolven: van 15 tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In 2006 werden ook twee landelijke hittegolven gemeten: van 30 juni tot en met 6 juli en van 15 tot en met 30 juli. Die laatste periode was een van de langste en “meest intense” hittegolf in zeker honderd jaar, aldus het CBS. In 2013 en 2015 waren er nog twee kortere hittegolven in De Bilt gemeten van respectievelijk zeven en zes dagen.

Een hittegolf is een periode waarin in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden of hoger) worden gemeten, waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30 graden of hoger) zijn. De maximumtemperatuur tijdens de eerste hittegolf van dit jaar was 35,7 graden in De Bilt.