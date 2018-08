Stakingen dreigen onder KLM-piloten

De piloten van de KLM dreigen te gaan staken. Een cao-voorstel van de pilotenvakbond VNV (3.500 leden, waarvan 2.800 KLM-vliegers) werd niet door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd voor de gestelde deadline van 9.00 uur vrijdagochtend. De laatste pilotenstaking van KLM was in 1995.

Welke acties de VNV nu gaat voeren is nog niet zeker, maar werkonderbrekingen behoren tot de mogelijkheden, laat de vakbond weten. De acties zullen niet voor september beginnen, omdat de leden nog akkoord moeten gaan met het besluit.

In plaats van het voorstel van de VNV te accepteren, kwam de KLM donderdag met een nieuw voorstel. In dat tegenbod stonden maatregelen om de werkdruk eerder te verlichten, het laatste breekpunt in de onderhandelingen. KLM denkt die werkdruk te kunnen verlichten bij het ingaan van de winterdienstregeling per november, de VNV eist echter dat dat per direct gebeurt. “Ook in het laatste tegenvoorstel van KLM wordt onvoldoende geluisterd naar de zorgen en bezwaren die al jaren bij de vliegers leven”, aldus de VNV in een persbericht.

De cao-onderhandelingen zitten sinds mei vast. Begin mei bereikte KLM nog een principe-akkoord met zijn vliegers. Er werd een salarisverhoging afgesproken van 4 procent en meer verlof. De leden wezen dat bod echter af. Begin juni kwamen de piloten met een aanvullende eis voor minder werkdruk. De nieuwe cao heeft een looptijd van anderhalf jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019.

Meer invloed

Begin dit jaar dreigden de KLM-piloten al met een staking. Volgens de VNV was KLM een aantal afspraken niet nagekomen. In 2014 sprak de VNV in een overeenkomst met een periode van drie jaar met KLM af dat de productiviteit van de piloten met 12 procent omhoog zou gaan over drie jaar. In ruil daarvoor zou de VNV meer invloed krijgen: een commissariszetel en aandelen ter waarde van in totaal 80 miljoen euro voor de piloten.

Dat was eind 2017 nog niet gebeurd, terwijl volgens de VNV de productiviteit met zelfs meer dan 12 procent omhoog was gegaan. In plaats van een pilotencommissaris was een purser benoemd die de KLM-werknemers ging vertegenwoordigen. Ook over de aandelen werd geen overeenstemming bereikt.

Volgens de VNV kon de KLM met deze “crisis- en herstel-cao” weer winstgevend worden. “Nu wordt het tijd dat het overwerkte vliegerskorps kan herstellen.”

Onenigheid tussen KLM-personeel onderling

Overigens is er ook grote onenigheid tussen het KLM-personeel onderling. KLM sluit drie aparte cao’s af voor piloten, cabine- en grondpersoneel. De groepen verwijten elkaar dat ze niet genoeg inleveren.

De eisen van de piloten wekken nu ergernis op bij het cabine- en grondpersoneel. In een brief in handen van De Gooi- en Eemlander schrijft “een grote groep” personeelsleden dat het “de hoogst betaalde functies binnen de KLM zijn die nog meer willen hebben”. De sfeer is zelfs zo verslechterd dat het grondpersoneel acties overweegt tegen de vliegers, zoals ‘per ongeluk’ koffers van piloten op de verkeerde vlucht laden, schrijft de regionale krant.

Ryanair

Afgelopen vrijdag staakten ook Nederlandse piloten van Ryanair. Dat conflict draait ook om betere arbeidsvoorwaarden. De staking werd aanvankelijk aangevochten door Ryanair, maar mocht van de rechter toch doorgaan. Wel waarschuwde de rechter dat de vakbond in het vervolg minstens 72 uur van te voren moet waarschuwen voor een staking.

Door de staking werden 400 vluchten geschrapt. Het was de grootste stakingsdag in de dertigjarige geschiedenis van de budgetmaatschappij.

