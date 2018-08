Schiedammer aangehouden voor dreigen met aanslag na dood Dille

De politie heeft vorige week een man uit Schiedam aangehouden op verdenking van dreigen met een terroristische aanslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Rotterdam desgevraagd aan NRC. Het voorarrest van de Schiedammer is verlengd en hij wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of de man langer vast blijft zitten.

Het OM verdenkt de Schiedammer van onbekende leeftijd ook van opruiing tot een terroristisch misdrijf en het bezitten van een “een heimelijk (gas/knal) vuurwapen in de vorm van een sleutelhanger”. De man werd op 13 augustus aangehouden.

Willie Dille

De man zou tot zijn vermoedelijke daden aangezet zijn na de dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Hij schreef in inmiddels verwijderde berichten op sociale media dat hij een aanslag zou plegen als de dood van Dille zonder gevolgen zou blijven.

Het 53-jarige PVV-raadslid in de gemeente Den Haag pleegde op 8 augustus zelfmoord. Een dag eerder publiceerde Dille een filmpje op Facebook waarin ze beweerde dat ze in maart 2017 verkracht en ontvoerd zou zijn door een groep moslims. Dille deed geen aangifte en er waren onvoldoende aanwijzingen om een opsporingsonderzoek te startten, meldde het Openbaar Ministerie Rotterdam later.

