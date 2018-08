Recreanten mogen niet meedoen met Elfstedenzwemtocht

Recreanten mogen komend weekend niet meezwemmen met Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De waterkwaliteit is dermate slecht dat meezwemmen onverantwoord is. Dat schrijft de organisatie van de Elfstedenzwemtocht vrijdagmiddag in een persbericht.

Maarten van der Weijden, die in 2008 in Beijing Olympisch goud behaalde op het onderdeel tien kilometer open water, legt dit weekend zelf wel de Elfstedentocht zwemmend af. De kans op buikgriep neemt de zwemmer op de koop toe, laat hij in een persbericht weten. “Dat risico kan ik voor mezelf nemen.” Zo’n 1.600 mensen waren van plan om delen van de tocht mee te zwemmen.

Het waterschap Friesland zegt dat een te hoge concentratie van poepbacteriën, bijvoorbeeld E. coli, is gemeten. Dat komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, vertelt een woordvoerder. Door de droogte, gevolgd door recente buien, spoelde veel opgehoopte honden- en vogelpoep het water in. Ook overstroomden riolen na hoosbuien in de provincie. Daarnaast was het de afgelopen dagen bewolkt, waardoor bacteriën beter in het water gedijen.

Kankeronderzoek

Op advies van de GGD heeft de organisatie de zwemtochten van de supporters daarom afgelast, schrijft de organisatie. “De normen van het zwemwater zijn dusdanig overschreden dat zwemmen niet verantwoord is voor de gezondheid.” Op diverse delen van de route zouden recreanten meezwemmen ter ondersteuning en om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Van der Weijden, die zelf herstelde van leukemie, baalt zeer:

“Het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben al die deelnemers maanden getraind. De teleurstelling is groot, voor al die zwemmers die donateurs hebben geworven en voor alle vrijwilligers, die zich maandenlang met hart en ziel hebben ingezet.”

De organisatie schrijft zo snel mogelijk contact op te nemen met de deelnemers over de gevolgen van het annuleren van het meezwemmen.