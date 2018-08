Pentagon waarschuwt: China breidt capaciteiten leger uit

In de analyse die vrijdag naar het Congres is gestuurd en publiek gemaakt, schrijven analisten van het Pentagon (pdf) dat China in 2017 meer dan 190 miljard dollar heeft uitgegeven aan defensie. Zo is het land bezig met een hervorming van het Volksleger, zodat het beschikt over „mobielere, modulaire en dodelijkere grondtroepen”.

Het Pentagon kijkt in het rapport vooral naar de bommenwerpers en gecombineerde acties van de lucht- en zeemacht. De auteurs waarschuwen dat China de bommenwerpers steeds verder weg kan sturen. Daardoor wordt de operationele inzetbaarheid van het Volksleger vergroot, want het wordt makkelijker voor de Chinezen om de bommenwerpers over de oceaan te sturen.

Veel militaire oefeningen

Vermoedelijk hebben de Chinezen „in de afgelopen drie jaar” veel militaire oefeningen uitgevoerd. Het Chinese Volksleger kan met de bommenwerpers inmiddels bases van de Verenigde Staten en hun bondgenoten aanvallen in de Stille Oceaan. Zo is Guam, het Amerikaanse autonome territorium bereikbaar.

In het rapport wordt verder benadrukt dat hoewel deze uitbreiding duidelijk waarneembaar is, de analisten verder gissen naar wat China’s concrete doel is „behalve de toegenomen capaciteiten te demonstreren”.

Verhouding

Het Pentagon licht ieder jaar de Chinese defensiestrategie door. Deze editie is gepubliceerd na enkele maanden waarin de onderlinge verhouding tussen de VS en de Volksrepubliek China onder druk is komen te staan, onder meer door de tarievenoorlog. De landen zijn het ook oneens over de stand van zaken in Zuid-Chinese Zee, dat niet alleen China, maar ook meerdere buurlanden als grondgebied opeisen.

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis maakte president Xi Jinping duidelijk dat de Zuid-Chinese Zee Chinees is en blijft

Wel is er regelmatig contact tussen militaire leiders van beide landen, aldus het Pentagon, dat zegt te streven naar een „constructieve” relatie.