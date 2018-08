Oud-komiek Sarec (40) nieuwe premier Slovenië

Voormalig komiek Marjan Sarec wordt de nieuwe premier van Slovenië. Het parlement keurde vrijdag de benoeming van de 40-jarige centrum-linkse politicus goed, meldt persbureau Reuters. Sarec wordt hiermee de jongste Sloveense regeringsleider ooit.

Hiermee komt een einde aan een politieke impasse die het Balkanland al twee maanden in zijn greep hield. De populistische anti-immigratiepartij SDS van voormalig premier Janez Jansa had bij de verkiezingen van 3 juni de meeste stemmen binnengehaald. Jansa, een bondgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orbán, slaagde er echter niet in een meerderheid bijeen te sprokkelen voor een coalitie.

Nu is het aan Sarec om een minderheidsregering te vormen. De politicus krijgt vijftien dagen de tijd om een kabinet samen te stellen uit zijn centrum-linkse samenwerkingsverband van vijf partijen. De nieuwe coalitie zal gedoogsteun ontvangen van de eco-socialistische partij Levica.

Minder bureaucratie en meer investeringen

Sarec heeft beloofd als premier de bureaucratie terug te dringen en het rechts- en kiessysteem flink op te schudden. Ook streeft de relatieve nieuwkomer ernaar meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Sarec’ partij werd pas in 2014 gevormd en telt slechts driehonderd leden. De man was van 2010 tot afgelopen juni burgemeester van de Sloveense stad Kamnik.

Het Internationaal Monetair Fonds dringt er al tijden bij de Sloveense autoriteiten op aan om staatsbedrijven af te stoten. De staat heeft in het voormalig communistische land nog steeds zo’n vijftig procent van de economie in handen. Sarec heeft toegezegd belangen in de twee grootste banken van het land te zullen verkopen, maar benadrukte dat “strategische firma’s” als het telecombedrijf en de havenautoriteit niet zullen worden geprivatiseerd.

De verkiezingen van juni werden uitgeschreven nadat premier Miro Cerar in maart zijn ontslag indiende. Dat deed hij na een uitspraak van het Sloveense Hooggerechtshof, dat het resultaat van een referendum over een aan te leggen spoorlijn ongeldig te verklaren. Cerar had de campagne met overheidsgeld gesubsidieerd en daarmee een oneerlijk speelveld gecreëerd, aldus de rechters.