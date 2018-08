Op zoek naar een nieuw gezicht voor Katie

In een moment van verstandsverbijstering na ze gedumpt werd door haar vriendje, grijpt de 18-jarige Katie Stubblefield naar het jachtgeweer van haar broer, zet het tegen haar kin en haalt de trekker over.

Het leven van de jonge Amerikaanse vrouw wordt ternauwernood gered, maar haar gezicht is onherstelbaar beschadigd: van haar kin, haar mond en neus tot aan haar wenkbrauwen is bijna niks meer over. Ze kan bijna niets meer zien en amper spreken.

Zo begint in 2014 een jarenlange zoektocht naar een nieuw gezicht voor Katie. Haar herstel en de uiteindelijke gezichtstransplantatie – pas de veertigste wereldwijd - zijn door het tijdschrift National Geographic gedocumenteerd, in korte films, animaties en een lezenswaardige longread.

Animatie Bekijk ook een animatie van alle operaties die Katie onderging: Building Katie’s new face

Operatie van 31 uur

National Geographic schrijft voor het verhaal, dat volgende maand in het tijdschrift staat, uitgebreid over de transplantatie door een team specialistische artsen uit Cleveland (Ohio). In een marathonoperatie van 31 uur maken ze eerst het donorgezicht voorzichtig los waarna ze het weer zorgvuldig bevestigen op het gezicht van Katie. De bloedvaten worden een voor een aan elkaar vastgehecht.

De vader van Katie zegt na de succesvolle operatie dat zijn dochter in haar leven drie gezichten heeft gehad. Het gezicht waarmee ze geboren werd, het gezicht dat door chirurgen in allerijl uit haar dij en achillespees werd geschapen en het donorgezicht dat Katie na drie jaar wachten kreeg van een vrouw die stierf aan een overdosis. Later zal de oma van deze donor tegen Katie zeggen dat ze haar kleindochter herkent in Katie’s neus en mond.

Katie zal haar hele leven lang medicijnen moeten slikken om te voorkomen dat het gezicht afgestoten wordt. Haar artsen noemen haar “een patiënt” voor het leven. Maar met haar haar nieuwe gezicht durft Katie weer vooruit te kijken: ze wil naar de universiteit, eerst online en dan de hulpverlening in. “Zo veel mensen hebben mij geholpen. Nu wil ik anderen helpen.”

Lees hier het verhaal van Katie in circa dertig minuten: How a Transplanted Face Transformed Katie Stubblefield’s Life. De foto’s kunnen schokkend zijn.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.