Ook hogere Turkse rechter weigert vrijlating Amerikaanse dominee

Het verzoek om vrijlating van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson is vrijdag ook door de hogere Turkse rechtbank in Izmir afgewezen, meldt persbureau AP op basis van het Turkse staatsagentschap Anadolu Agency. Eerder deze maand bepaalde een lagere Turkse rechter dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten.

Brunsons zaak staat centraal in de verslechterde relatie tussen NAVO-bondgenoten Turkije en de Verenigde Staten. De VS zien hem als een politieke gijzelaar en eisen zijn directe vrijlating. De Amerikanen legden begin augustus sancties op tegen twee Turkse ministers vanwege Brunsons aanhoudende detentie. Daarop ontstond verdere onrust op de valutamarkten en verloor de Turkse lira bijna een kwart van zijn waarde ten opzichte van de dollar en de euro.

Turkije kampt al langer met een torenhoge inflatie. Ondertussen neemt de staatsschuld alsmaar verder toe, terwijl de rente relatief laag gehouden wordt. Daarbovenop kwamen een week geleden de verhoogde importtarieven op Turks staal en aluminium door president Trump, die donderdag dreigde met meer economische sancties tegen Turkije.

Brunson zit nu bijna twee jaar vast in Turkije op verdenking van het steunen van terrorisme. Volgens de Turkse autoriteiten is hij betrokken bij de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden. Hij kan tot 35 jaar celstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. De dominee, die ruim twintig jaar in Turkije woont en werkt, ontkent deze aantijgingen. In juli werd hij vanuit de gevangenis overgeplaatst in huisarrest.

Mogelijk gebruikt Turkije Brunson als wisselgeld omdat de geestelijke Gülen, door de Turkse president Erdogan uitgeroepen tot staatsvijand en spil bij de mislukte staatsgreep van 2016, in ballingschap verblijft in de VS.

