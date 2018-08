‘Ons leven is minder rock ’n roll dan je denkt van drie dj’s’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Chris: „Er staan hier 5.000 platen, de meeste zijn van mijn broertjes Sjoerd en Job. Alleen dat ene vakje is van mij. Er worden bijna geen platen meer geperst in mijn genre, hardstyle.”

Job: „Onze ouders hadden geen grote collectie, misschien een paar elpees van The Beatles.”

Chris: „De radio stond vroeger nooit aan. Ik was wel altijd bezig met computers.”

Job: „We zijn opgegroeid in Goes, in Zeeland. Daar gebeurde eigenlijk niets met elektronische muziek. Toch zijn we nu alle drie dj.”

Sjoerd: „Onze ouders hebben ons altijd in alles gesteund, maar ze zijn niet per se muzikaal. Al leren ze wel een instrument bespelen nu ze met pensioen zijn.”

Chris: „Onze moeder zit op viool.”

Sjoerd: „Dat heb ik ook gedaan tot mijn tiende. Maar toen ik wilde stoppen, was het ook goed.”

Chris: „Het samenwonen begon als grap, omdat we op dat moment alle drie in de muziek zaten.”

Sjoerd: „We denken erover om een huis te kopen, maar we hebben ook alle drie een vriendin. We bekijken het per jaar.”

Job: „Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben wel aan het kijken met Lon.”

Sjoerd: „Oooh, scoop!”

Chris: „Wist jij dit?”

Sjoerd: „Nee!”

Vlammenwerpers

Chris: „Ik speelde vroeger gitaar en begon muziek te maken met de computer toen ik twaalf was, met hele slechte software.”

Job: „Ik speelde drums in electrorock-bandjes. Met Kids Never Lie hebben we ook een album gemaakt: 1618, die staat nog steeds op Spotify.”

Sjoerd: „Ik ging naar optredens in de Melkweg in Amsterdam, hardcore en punk. Toen ik zestien was mocht ik voor het eerst met Chris mee naar een feest.”

Chris: „Dat was naar XQlusive, daar draaide dj Pavo. Zo vet. Dit wil ik ook, dacht ik.”

Sjoerd: „Tijdens mijn studie leerde ik mensen kennen die draaiden. Later kreeg ik de oude draaitafels van Chris.”

Job: „En ik heb Chris zijn oude studiomonitoren over gekocht.”

Sjoerd: „Jij hebt ook echt betaald?!”

Job: „Ik bleef weleens slapen bij Chris of Sjoerd op de bank. Een keer per jaar organiseerde onze leraar Engels een feestje in Goes ‘Beats op Je Fiets’, dat was het wel.”

Sjoerd: „Hij maakte zelf ook drum ’n bass. Jij hebt met hem een plaat gemaakt, toch?”

Chris: „Ja. En ik heb net een plaat uitgebracht als Mashup Jack, op het platenlabel van Showtek, dat is super vet. Bij mijn optredens draai ik voor 80 procent eigen platen en ik gebruik bijvoorbeeld vlammenwerpers. Bij hardstyle gaat het wat meer om de show.”

Chris Oberman (32) studeerde psychologie en deed een opleiding tot sound engineer. Hij draait onder de namen Jack of Sound en Mashup Jack in binnen- of buitenland. Zijn broer Sjoerd Oberman (30) studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft. Hij is oprichter van het muzieklabel Nous’klaer en draait als Oberman. Drie dagen in de week werkt hij bij platenzaak Clone in Rotterdam. De jongste, Job Oberman (26), studeerde stadssociologie in Amsterdam. Hij maakt muziek en draait onder de naam Oceanic. Als dj heeft hij een vaste plek in de Amsterdamse club De School. Ze wonen samen in Rotterdam in een huurhuis met drie verdiepingen: ‘de Obermansion’. Ze hebben alle drie een vriendin en verdienen elk tussen de een en twee keer modaal.

Rummikuppen

Chris: „We hebben wel een mooi ontspannen ritme met zijn drieën.”

Job: „Vaak begin ik met e-mails wegwerken tussen tien en twaalf ’s ochtends. Dan ga ik een uurtje zwemmen en de rest van de dag maak ik op mijn kamer muziek.”

Sjoerd: „Ik ben de hele dag aan het mailen, muziek aan het luisteren of ik werk aan nieuwe tracks. Bijna gewoon kantoorwerk. Soms ontwerp of stempel ik de platenhoezen. Met mijn platenlabel breng ik alleen muziek uit van vrienden, maar dan nog krijg ik veel muziek binnen. Vandaag ben ik de hele dag bezig geweest met Chris in de studio. Hij helpt me bij het afmixen.”

Chris: „Als ik om half elf naar beneden kom, staan Sjoerd en Job hier vaak al te oefenen achter de draaitafels.”

Job: „Per dag werk ik tien uur aan mijn muziek. Voor elk optreden maak ik een mapje met platen. Ik zoek online naar nieuwe platen of luister sets van andere dj’s terug, om daar platen uit te halen. Lowlands bereid ik al sinds januari voor. Ik heb meestal voor tien uur aan platen uitgezocht als ik een set van twee uur moet draaien. Het is hard werken, maar het voelt niet als werk.”

Chris: „Ik heb boven een geluidsdichte kooi laten bouwen. Het kan gebeuren dat zij al in bed liggen als ik nog een kopje thee kom halen tegen middernacht.”

Job: „Als ik dan nog wakker ben en hem hoor, stop ik ook met werken. Dan kijken we met zijn tweeën nog een serie.”

Sjoerd: „In de winter komt er bijna iedere dag iemand eten, dan gaan we de hele avond Rummikuppen.”

Job: „Sjoerd kookt, of ik kook.”

Chris: „Ik ga wel mee boodschappen doen. Degene die niet kookt doet de afwas.”

Sjoerd: „We blijven vaak aan tafel zitten tot elf uur.”

Job: „Maar als we met zijn drieën eten, dan zitten we met het bord op schoot voor de televisie en kijken we Met het mes op tafel.”

Chris: „Vaak gaan we na het eten weer verder met onze muziek.”

Sjoerd: „Ons leven is misschien minder rock ’n roll dan je van drie dj’s zou verwachten, maar ik denk dat veel mensen ook niet beseffen hoeveel werk er achter een nieuwe plaat zit.”

Lowlands

Sjoerd: „Ik was veertien toen ik voor het eerst naar Lowlands ging. We hadden een familiemobieltje, die had mijn vader meegegeven en was ik op dag één al kwijt. Ik weet nog dat ik op zoek moest naar een andere telefoon om hem te sms’en. ‘Geeft niet joh’, zei hij. ‘Heb je het naar je zin?”

Job: „Dit jaar is mijn tiende Lowlands, ik ga elk jaar.”

Sjoerd: „De afgelopen vier jaar ben ik niet meer geweest, maar daarvoor wel een keer of acht. Zondagochtend draai ik er om vijf uur in de ArmadiLLow.”

Job: „Ik draai zondagavond in de Bravo, om elf uur.”

Chris: „Vijf uur ’s ochtends is me echt te vroeg. Ik haal mijn ouders op en Sjoerds vriendin en dan komen we ’s middags.”

Sjoerd: „Ik ga overdag een tentje proberen te vinden waarin ik kan slapen.”

Job: „Ik ben blij dat ik eerst nog een gig heb in Portugal. Als ik al twee dagen op Lowlands zou rondlopen, dan zou ik helemaal kapot gaan van de zenuwen.”