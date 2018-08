De eerste generatie van de 21ste eeuw is best tevreden

Ze beginnen later met seks, wonen nog bij hun ouders, en waarderen hun leven met gemiddeld een acht. Over het klimaat maken ze zich niet druk, maar ze verwachten in de toekomst wel meer oorlogen en aanslagen. Nieuwsuur brengt deze week de boeiende reportagereeks ‘18 in 2018’, over jongeren van achttien jaar en hoe ze tegen hun leven en de wereld aankijken.

Vrijwel alle relevante thema’s komen langs: seks, werk, migranten, sociale media, politiek, homoseksualiteit. De meningen hierover zijn keurig verdeeld, en vaak verrassend genuanceerd.

Verslaggevers Yvonne Roerdink en Moira Veenhof hebben een stel interessante jongeren bijeengebracht, die een mooie doorsnee van de bevolking vormen: een hockeymeisje, een christen, een tienermoeder, een redelijke D66-Tukker, een ex-model van het gymnasium dat GroenLinks wil stemmen, een Urker vissersjongen die voor de PVV is („Wij weer meer belasting betalen terwijl zij een beetje lopen te genieten met hun badslippers aan.”),

De casting lijkt ook wel enigszins door stereotypen gestuurd. Zo zijn ze vrijwel allemaal wit en hetero, behalve twee jongens die meteen verschillende ‘afwijkende’ kwaliteiten in zich verenigen: een niet-westerse migratieachtergrond én LHBT+ of invalide. Rolstoelbasketballer Anil wil in Turkije gaan spelen en hij stemt op ‘de groep van Erdogan’. Hij geeft zijn leven het hoogste cijfer: een negen. Carlo – biseksueel, draagt wel eens vrouwenkleding – geeft het laagste cijfer: een 5. Hij kampt met depressiviteit.

Je zou wel meer van ze willen weten, en willen weten hoe ze er over vijf jaar voorstaan. Er bestaat natuurlijk al een Up-serie, en ook Nederlandse varianten daarop, maar het zou toch aardig zijn als Nieuwsuur deze eerste generatie van de 21ste eeuw blijft volgen.

Sandra Lee: Dr. Pimple Popper

Er bestaan ook mensen die graag mee-eters van andere mensen uitknijpen. Ontlading is hier het kernbegrip, naar het schijnt. Voor hen, en voor alle liefhebbers van medisch griezelen en gruwen, brengt TLC sinds donderdag Dr. Pimple Popper, een realityserie over de Californische dermatoloog Sandra Lee, die haar patiënten van gezwellen en andere huidziektes verlost.

Bij voorkeur snijdt ze indrukwekkende bulten open en knijpt de inhoud eruit. Alles wordt nogal aanschouwelijk in beeld gebracht. Lee heeft al drie jaar succes op YouTube met haar onsmakelijke filmpjes: vier miljoen abonnees, twee miljard views.

In de eerste aflevering krijgen we meteen een paar indrukwekkende bulten te zien. Patiënt Angelina heeft er een onder haar linkerborst. Ze laat hem nu voor het eerst aan haar vriend zien (en in één moeite door aan de miljoenen kijkers). Wij dachten het al meteen, maar dokter Lee mag het zeggen: „Je hebt al twee borsten; een derde heb je niet nodig.”

De vetprop die Lee uit het gezwel knijpt, vergelijkt ze treffend met een kipfilet. Een andere patiënt, Carla, heeft de vijf bulten op haar hoofd namen gegeven. De oudste heet Big Berta, een andere heet Wally.

In het programma zit een mooi evenwicht tussen de horror van het snijden in de gezwellen, en het warme gevoel dat je krijgt van Lee en haar gelukkige patiënten. Dit is louterende make-over-televisie. De patiënten lijden al jaren onder hun huidziektes; de gezwellen hebben hen onzeker, eenzaam en zelfs dakloos gemaakt. Dan komt de opgeruimde, zelfverzekerde dokter Lee hen verlossen, en ze stappen als herboren weer naar buiten.