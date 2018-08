Na festivals als Lowlands komen de tentenjutters (en maken vluchtelingen blij)

„Het is gewoon te veel moeite en te veel sleuren met vaak kapotte spullen”, zegt een festivalgangster schouderophalend. Ze staat op het punt drie dikke luchtmatrassen, een tent en een vouwtafeltje achter te laten op de camping van Tomorrowland, een dancefestival eind juli in België in Boom, bezuiden Antwerpen. „Het kampeermateriaal neemt thuis ook te veel plaats in”, zucht iemand uit hetzelfde groepje gelaten. „De tent is trouwens kapot. We vonden hem na het vorige weekend van Tomorrowland, maar laten hem nu achter.” Op het wereldberoemde festival worden jaarlijks tonnen aan nog bruikbaar kampeermateriaal achtergelaten.

„De festivalgangers zijn doodvermoeid”, verklaart festivaldirecteur van Lowlands Eric van Eerdenburg. Hij kampt ook met het probleem van achtergelaten spullen. „Of hun tenten zijn goedkope Chinese rommel die ze via aanbiedingen op de kop hebben getikt.”

Het klinkt bekend in de oren: na meerdere dagen uitbundig dansen en feesten, zien veel festivalgangers in België en Nederland het niet zitten om hun tenten, slaapzakken, opblaasdieren, luchtmatrassen, kampeerstoeltjes of witte partytentjes op te ruimen en mee te nemen naar huis. Vaak gaat het om kampeerspullen die nog bruikbaar zijn. Het fenomeen neemt grote proporties aan, beaamt Van Eerdenburg: „We roepen altijd op om geen rommel achter te laten en je tent weer mee te nemen, maar het blijft een hardnekkig probleem. Ik zag al eens een achtergelaten Nomad-tent die 400 euro heeft gekost.”

De Green Ghettos van Lowlands

Komend weekend verblijven opnieuw zo’n 60.000 festivalgangers op de zeven campings van ‘A Campingflight to Lowlands Paradise’, zoals het Lowlands-festival in Biddinghuizen officieel heet. Pakweg de helft van hen slaapt in zogenoemde Green Ghettos. Dat zijn vier groene campings waarop festivalgangers verblijven die beloven hun afval in de vuilnisbakken te gooien en geen kampeermateriaal achter te laten. „Het is er aanzienlijk schoner dan de andere festivalcampings van Lowlands”, zegt Van Eerdenburg. De Green Ghettos zijn een van de mogelijkheden om de grote hoeveelheden afgedankt kampeermateriaal te verminderen.

Daarnaast laat Lowlands elk jaar mensen en organisaties toe op het campingterrein om er geloosde kampeerspullen te jutten. Zo was er in 2015 een vriendengroep die een hele lading materiaal vervoerde naar wat toen nog de jungle van Calais heette. Maar aan een strakke organisatie hiervoor ontbreekt het de Lowlands-organisatie voorlopig nog. Zo zijn er geen selectieprocedures. „Zolang mensen een goed verhaal hebben, mogen ze het materiaal ophalen”, zegt Van Eerdenburg. Wat er na de verzameling met de kampeerspullen gebeurt, weet Lowlands niet. Sommige mensen zetten er eigenhandig een handeltje mee op, volgens de directeur.

Kringloop op Tomorrowland

Tomorrowland gaat een flinke stap verder. Met Love Tomorrow, de afdeling van het festival dat zich met ecologie en duurzaamheid bezighoudt, lanceerde het in 2015 het initiatief ‘Camp2Camp’: geloosd kampeermateriaal dat kan worden gerecycled, wordt na het festival opgehaald door Ecoso, een overkoepelende organisatie van regionale kringloopwinkels in België.

Op DreamVille, de camping van Tomorrowland die 128 voetbalvelden groot is en elk weekend plaats biedt aan 38.000 festivalgangers, staan verschillende ‘Camp2Camp’-bakken. Daarin kunnen mensen hun kampeerspullen achterlaten. Wat verderop is het een drukte van jewelste. Vrijwilligers in roze fluorescerende hesjes komen aansjouwen met lege tenten en matrassen die ze op de camping aantroffen. De spullen worden vervolgens behendig opgevouwen door medewerkers van de Kringwinkel, in een hoes gestopt en op de hoop andere tenten in een vrachtwagen gegooid.

Het materiaal dat Ecoso met ‘Camp2Camp’ inzamelt, wordt volgend jaar verhuurd op Tomorrowland. Love Tomorrow streeft een circulaire economie na en hoopt zo dat festivalgangers vanaf volgend jaar minder eigen kampeermateriaal meenemen en meer een beroep doen op de verhuurdienst. „Door te verhuren, worden de spullen tot hun maximum gebruikt”, zegt Jolien Roelandt, persverantwoordelijke van Ecoso. Bovendien zorgt de organisatie ook voor sociale tewerkstelling met dit project: „We hebben een heel jaar nodig om al het materiaal te reinigen en zo nodig te repareren. Daarvoor creëren we kansen voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.”

De vrijwilligers van Ecoso selecteren de achtergelaten kampeerspullen niet op volledigheid, wel op herbruikbaarheid. Tenten die kapot zijn of waarvan de hoes ontbreekt, worden alsnog ingezameld en ‘geüpcycled’ tot herbruikbare boodschappentassen. „Wij zien afval niet als dusdanig. Afval is gewoon een grondstof die een nieuwe bestemming nodig heeft”, zegt Roelandt.

53 ton kampeermateriaal

Vorig jaar haalde Ecoso 25 ton kampeermateriaal op, verspreid over de twee Tomorrowland-weekends. Dit jaar steeg dat tot 53 ton. Dat komt niet omdat de festivalgangers meer achterlaten, maar wel omdat het aantal hulpvaardige vrijwilligers, zo’n honderd dit jaar, is verdubbeld, meent Roelandt. De hoeveelheid voelt dubbel: „Het is goed dat we veel kunnen ophalen om in de verhuurdienst te kunnen aanbieden, maar het zou veel toffer zijn als iedereen hier op een bewustere manier met zijn kampeermateriaal omging.”

Love Tomorrow spreekt naast Ecoso nog andere organisaties aan om kampeermateriaal te verzamelen. Zo liepen er na het tweede weekend dit jaar ook vrijwilligers van ‘After Festival Recup’ op het campingterrein. De solidariteitsorganisatie uit Brussel verzamelt slaapzakken voor onder andere daklozen. De tenten gaan naar migranten in Frankrijk of naar jeugdbewegingen. „We verkopen niets. Alles wat wij weggeven, is uit solidariteit”, zegt Renaud Jean-Louis. Eerder deze zomer schuimden ze ook de camping van het Belgische Dour Festival af op zoek naar kampeermateriaal dat ze een nieuwe bestemming konden geven. „Het is jammer om het achter te laten, want het is toch een hoop geld”, stelt een van de vrijwilligers.