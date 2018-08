Medewerkers in opstand tegen China-plannen Google

Medewerkers van Google zijn donderdag in opstand gekomen tegen de mogelijk hernieuwde toetreding van de onderneming tot de Chinese markt. In een interne petitie hebben ze moederbedrijf Alphabet opgeroepen meer “openheid te betrachten” over het zogeheten project ‘Dragonfly’, meldt persbureau Reuters. Ze willen niet dat Google met een gekuiste versie van de eigen zoekmachine de Chinese censuur op bepaalde zoekresultaten legitimeert.

Het aanbieden van bepaalde Google-diensten in China ligt gevoelig. Wie toegang tot de markt wil verkrijgen moet toestemming vragen aan de overheid daar. Een van de eisen is dat bepaalde websites en zoektermen, die op de zwarte lijst staan, geblokkeerd worden.

Medewerkers schrijven dat de bereidheid van Google om zich te voegen naar de Chinese eisen leidt tot “morele en ethische” vragen. “Momenteel bestaat er niet voldoende duidelijkheid [over het plan, red.] om geïnformeerde ethische keuzes te maken over ons werk en onze projecten.” Ze vrezen dat het bedrijf met markttoetreding tegen het eigen motto “don’t be evil” ingaat.

Topman Sundar Pichai liet hen daarop weten dat “het project zich nog in een vroeg stadium bevindt” maar dat “het past bij Googles globale missie om meer diensten aan te bieden in het drukst bevolkte land ter wereld”. Of het ook daadwerkelijk zo ver zal komen “is vooralsnog onduidelijk”, aldus de topman die daarmee wel bevestigt dat moederbedrijf Alphabet de mogelijkheden voor China verkent. Google was eerder tussen 2006 en 2010 met een aangepaste versie van de zoekmachine actief in het Aziatische land.

Afgesloten markt

China heeft haar eigen markt de afgelopen jaren grotendeels afgesloten voor Amerikaanse bedrijven om zo eigen concurrenten voor websites als Facebook en Amazon de ruimte te geven. Veel informatie die deze bedrijven over gebruikers vergaren wordt door de overheid gebruikt voor een technisch surveillancesysteem. Daarmee kan het gedrag van burgers worden gemonitord. Negatieve scores kunnen leiden tot het ontzeggen van toegang tot verschillende voorzieningen, zoals het verkrijgen van een uitkering, lening of het openbaar vervoer.

Eerder dit jaar kwamen medewerkers ook al in opstand tegen een project waarbij Google het Amerikaanse leger hielp om kunstmatige intelligentie toe te passen bij drones. Verschillende mensen namen ontslag, wat er uiteindelijk toe leidde dat Google de samenwerking met het Pentagon stopzette.