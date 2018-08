Kinderlikkers

Toen ik deze week over het zoveelste smerige kindermisbruikrapport van een zootje Roomse rukkers in Pennsylvania las, dacht ik: wedden dat zowel Zijne Heiligheid de paus als een stuk of wat Amerikaanse jurkbisschoppen met een verklaring komen waarin staat dat alles tot op de bodem uitgezocht moet worden? En dat ze het massamisbruik heel erg vinden. Vooral voor die lieve kinderen. Maar iedereen weet ondertussen dat die vunzige beroepspedo’s niks gaan uitzoeken en dat er zeker geen maatregelen genomen worden. Daarvoor kennen ze elkaar allemaal te lang en te goed. Het merendeel van de zaken is verjaard, net zoals de meeste daders dood of dement zijn. Komen die kinderglijers eigenlijk in de hemel? Je moet je toch langs Petrus lullen. En die heeft samen met God alles gezien. Jehova is al jaren getuige van al dit aardse gewriemel. Hoe reageert Petrus op dit soort kleuterneukers? De brandende hel? Of heeft hij een ouderwets Rooms oogje dichtgeknepen? Ik vrees het laatste. In Pennsylvania hadden ze ook weer een schitterend verdoezelprogramma. Daardoor werd niemand gestraft. Eerder beloond. De misbruikte kinderen kregen een gouden kruisje om hun nek zodat de andere priesters wisten: die is al een keer misbruikt. Dus die heeft ervaring.

Afgelopen week had ik de neiging om voor een aantal kerken in Amsterdam een handgranaat neer te leggen. Zodat onze verse burgemeester Femke een goede reden had om die kinderbordelen onmiddellijk te sluiten. En misschien zou dat voor Rutte een mooie aanleiding zijn geweest om een algeheel landelijk religieverbod af te kondigen.

Maar Mark heeft het voorlopig te druk. Allereerst moet hij Stotterende Steffie binnen boord houden. Onze minister van Buitenlandse Zaken heeft deze week in een jankbrief op voorhand diepe spijt betuigd voor zijn dronkemansgelul. Hij is inmiddels al zeker tien keer in het openbaar door het stof gegaan. Nog even en hij wordt in Den Haag Stof Blok genoemd.

En daarna moet Mark wat geld tevoorschijn zien te toveren. Dat totaal belachelijke dividendbelastinggeintje van hem valt een miljard duurder uit. Mark heeft dus wel wat anders aan zijn hoofd dan het verbieden van een zootje losgeslagen pornopriesters. Daarbij heeft hij de gelovigen in het Vliegende Spaghettimonster er tegenwoordig ook nog bij. Volgens onze Raad van State is dat geen echte godsdienst. Maar je mag toch alles geloven? Of moeten ze zeggen dat het Vliegende Spaghettimonster ooit op het Veerse Meer heeft gewandeld en dat hij na zijn dood spontaan uit zijn graf is geklauterd? Zijn ze dan wel erkend? Mogen ze dan wel met hun vergiet op de officiële pasfoto’s? Wat is het verschil tussen een boerka, een hoofddoek, een keppeltje, een mijter en een vergiet? Ik weet het niet. Ik geloof alleen in Marco Kroon.

Gisterochtend ging het op de radio over seks. Of mensen nog geloven in een romantisch potje rollebollen met hun geliefde. Een deskundige vertelde dat velen de voorkeur geven aan een zachte sekspop. Die kan je op maat bestellen. Jij bepaalt de kleur van haar haar, haar ogen, de vorm van haar kont en tieten en de toegankelijkheid van haar muts. Niks vaginale droogheid. Ik vroeg me af waarom er voor de katholieke priesters niet een gezellig misdienaartje wordt ontworpen.

Wat maakt het uit. Die ranzige Pennsylvania-affaire wordt binnenkort keurig verdeeld over een aantal doofpotten. Eigenlijk zijn de nog levende kindermisbruikers gered door de ingestorte brug in Genua. Daar gaat namelijk voorlopig alle aandacht heen. Iedereen zag jarenlang dat dat kreng levensgevaarlijk was. Dat hij als een dronken zwerver op zijn pylonen zwalkte en dat Menzis hem nooit zou verzekeren. Hij moest alleen een keer instorten. En dat is dus gebeurd. En nu? Nu niks. Beetje politiek gekrakeel waar een roedel geslepen juristen zich scheel aan gaat verdienen. Daarna komt er een nieuwe brug. En die wordt bij de opening ingezegend door een Italiaanse kardinaal. Namens ons land is de nooit afgetreden minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. Hij kust heel devoot de ring van de kardinaal. En die vindt dat gewoon lekker. Heel lekker zelfs.