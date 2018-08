Kevertje was vroege bestuiver

Al zo’n 99 miljoen jaar zit deze kever (Cretoparacucujus cycadophilus) gevangen in een stuk Birmees barnsteen. Voor die tijd deed hij zich tegoed aan het stuifmeel van palmvarens, oftewel Cycadales: zaadplanten die nauw verwant zijn aan coniferen (en dus niet aan palmbomen of varens). Dat schrijft een internationaal team biologen in Current Biology (17 augustus).

Interessant aan de nieuw ontdekte soort is dat het een bestuiver was – de grote kaken met borstelharen waren duidelijk geschikt voor het verzamelen en opeten van stuifmeelkorrels. De kever behoort tot de familie van de Boganiidae, die al zo’n 165 miljoen jaar geleden voorkwam. De vondst maakt het aannemelijk dat andere soorten uit die familie ook plantenbestuivers waren – dat was tot nu toe lastig te beoordelen, omdat eerdere fossielen minder goed bewaard waren. Het zou betekenen dat bestuiving door kevers al vér voor het ontstaan van de eerste bloemplanten plaatsvond (zo’n 130 miljoen jaar geleden). Daar zijn meer aanwijzingen voor – zo zijn er fossiele poepjes met stuifmeelkorrels van ruim 200 miljoen jaar oud, mogelijk afkomstig van kevers.