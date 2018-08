Milli Görüs nam jongeren mee op ‘kamp’ naar radicale imam

Moskee-organisatie Milli Görüs heeft de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren meegenomen naar Turkije, om hen te laten onderwijzen door een radicale imam. Het gaat om prediker Nureddin Yildiz, die de gewapende jihad in Syrië steunt en geweld tegen vrouwen legitimeert. Sinds 2013 zijn diverse reizen georganiseerd naar het Turkse onderwijscentrum van Yildiz, blijkt uit flyers, foto’s en verslagen die online zijn gepubliceerd.

Tweede Kamerleden spraken vorige week hun zorg uit over het plan van de Turkse regering om weekendscholen op te richten in Nederland, gericht op de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst. De Kamer vreest dat Turkije hiermee greep probeert te houden op Turkse-Nederlanders. Maar het omgekeerde gebeurt dus ook: Turkse-Nederlanders die naar Turkije gaan voor onderwijs bij radicaal-islamitische scholen.

Eenheid vormen

Milli Görüs is een moskeekoepel, opgericht om Turkije langs democratische weg te islamiseren. In Nederland telt de koepel naar eigen zeggen vijftig organisaties en zo’n vijftienduizend aanhangers. De beweging, eerder sterk anti-westers, heeft volgens onderzoeken haar doelstelling inmiddels bijgesteld en zou nu ijveren voor het integreren van de islam in de Nederlandse democratische samenleving.

In Turkije kent Milli Görüs nog wel radicale predikers die aan haar zijn gelieerd, onder wie Yildiz. Hij heeft een eigen onderwijsinstituut in Istanbul, Sosyal Doku Vakfi. In zijn uitingen nam Yildiz het op voor een beruchte Al-Qaeda-leider in Syrië, Abdullah Al-Muhaysini, die volgens hem steun van moslims verdient. Ook heeft Yildiz banden met de jihadistische strijdgroep Ahrar al-Sham.

Jongerenverenigingen van Milli Görüs in Nederland, onder meer in Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Deventer, verspreiden citaten en vertalen lezingen van Yildiz. Ook worden er ‘trainingskampen’ georganiseerd naar zijn Turkse instituut. Jongeren krijgen van Yildiz en collega-imams op het hart gedrukt dat moslims wereldwijd een „eenheid” moeten vormen, staat in verslagen van de trainingen, die in elk geval tot 2016 liepen. Of Milli Görüs nog steeds de reizen organiseert, is onbekend. Een zegsman van de koepel zei deze week niet te kunnen reageren.

Trouwen met een zesjarige

Yildiz onderhield lange tijd een warme band met het Turkse establishment. Hij was vaste prediker bij een organisatie die wordt geleid door de zoon van president Erdogan. Maar begin dit jaar overspeelde Yildiz zijn hand. De imam zei in een video dat je met een zesjarig kind mag trouwen en dat God „mannen heeft toegestaan vrouwen te slaan”. Een Turkse aanklager startte een onderzoek wegens haatzaaien en Erdogan zag zich genoodzaakt afstand te nemen van Yildiz. De president zei in een toespraak dat er „geen plaats is in onze religie voor dit soort predikers”.

Gemeentebesturen waar Milli Görüs actief is, zitten in hun maag met de band tussen de moskeeorganisatie en de Turkse prediker. Zij maken zich zorgen, maar zien onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen, zeggen gemeentelijke bronnen.

