De vraag voor Kevin Magnussen, halverwege het gesprek: wat vinden andere coureurs toch zo ongelofelijk irritant aan hem? De persman van zijn team Haas, een beer van een vent, had tot dat moment wat rustig door het teamvertrek heen en weer gelopen maar geen moment ingegrepen. Tot deze vraag. Schamper lachje: „Dat, eh, lijkt me meer een vraag voor die andere coureurs, of niet?” Daarna de Deen zelf: „Dat is inderdaad meer aan hen. Ik ben niet degene die kritiek heeft.”

Eigenlijk is er geen week in het Formule 1-seizoen dat niemand over Magnussen klaagt. Over zijn agressieve rijstijl, over de aanvaringen met coureurs op het circuit, over zijn opmerkingen. Ook al vallen zijn daadwerkelijke straffen door de stewards fors mee. Pierre Gasly (Toro Rosso) noemde hem na de grand prix in Azerbajdzjan afgelopen april „de gevaarlijkste coureur tegen wie ik ooit heb geracet”, nadat de Fransman door Magnussen met driehonderd kilometer per uur in de muur was gedrukt. Fernando Alonso (McLaren), met zijn zeventien jaar ervaring, zei tijdens de race in Groot-Brittannië dat hij nog nooit zoiets had gezien als wat Magnussen op de baan doet.

De week voor het gesprek op het circuit van Hockenheim had de Spaanse DTM-coureur Daniel Juncadella Magnussen nog „gek” genoemd. „Wie zei dat?”, vraagt hij. „Dat had ik niet gelezen. Waar ging dat over dan?” Of zulke dingen hem nog raken. Koeltjes: „Nee, dat maakt me echt niet uit. Ik ben hier niet om vrienden te maken.”

Geen andere passie

Kevin Jan Magnussen (25), geboren in Roskilde iets buiten de Deense hoofdstad Kopenhagen, is de zoon van oud-Formule 1-coureur Jan Magnussen. Die reed halverwege de jaren negentig in totaal 24 races voor McLaren en Stewart en behaalde daarin één punt.

Magnussen werd als 2-jarige al in een kart gezet. Op YouTube staan beelden van een puberende Magnussen die zegt dat hij op die jonge leeftijd al in zijn hoofd had dat hij ooit wereldkampioen in de Formule 1 wilde worden. Hij wilde in ieder geval niets liever dan racen, vader Jan kon zich geen andere passie herinneren.

In 2008 maakte hij de stap naar de Deense Formula Ford-klasse, waarin hij meteen kampioen werd. Hierna moest hij vanwege een gebrek aan financiële ondersteuning uit het racen stappen en werkte hij noodgedwongen een tijdje als lasser in een fabriek. Daarna reed hij in de Formula Renault 2.0, de Formule 3 en Formule 3.5. In 2012 werd hij toegevoegd aan het Young Driver Programme van McLaren.

In 2014 maakte hij zijn debuut voor dat team. In zijn allereerste race, in Australië, werd hij verrassend derde, wat later nog een tweede plek werd na de diskwalificatie van de oorspronkelijke nummer twee Daniel Ricciardo. Het is tot de dag van vandaag zijn enige podiumplek. McLaren heeft sindsdien geen beter resultaat meer gehad. Na een jaartje bij Renault rijdt Magnussen nu al twee jaar voor het Amerikaanse Haas.

Het talent dat Magnussen heeft, is de jaren dat hij de Formule 1 actief is vaak overschaduwd door kritiek. En door zijn imago, dat van de rebel, de ‘loner’, de ‘bad boy’. De jongen die na een opmerking van Nico Hülkenberg (Renault) over zijn onsportiviteit vorig jaar de beruchte zin „suck my balls, honey” uitsprak. De jongen die in het weekend van de grand prix in Azerbajdzjan als volgt werd geciteerd: „Ik zal sterven in de auto. Ik ga me niet inhouden.” Hij had er alleen een punt mee willen maken.

Hij lijkt in zijn houding en nietsontziende manier van rijden op Max Verstappen. Die heeft de afgelopen seizoenen ook genoeg kritiek gehad van concurrenten en de buitenwereld. Ze spreken elkaar eigenlijk nooit, maar kijken er hetzelfde tegenaan. „Ik denk dat je altijd kunt leren, altijd jezelf kunt verbeteren. Maar je kunt niet je instincten, je mentaliteit of temperament veranderen. Dat zijn dingen die ons zover brachten, dus het is moeilijk die te veranderen.”

500.000 meningen

Sociale media vermijdt hij. Die worden bijgehouden door iemand anders. „Ik kwam in de sport toen sociale media echt groot werden. Ik realiseerde me dat ze niets voor mij zijn. Ik hoef geen vrienden te worden met 500.000 mensen en de meningen van 500.000 mensen te lezen. Ik ontmoet supporters bij de circuits en zeker thuis in Denemarken, voor hén wil ik wat terugdoen en met hén wil ik mijn wereld en carrière delen.”

Hij luistert naar zijn team, naar de stewards die bepalen of wat hij doet een straf verdient en naar zijn vader. „Als individu is hij degene naar wie ik het meest luister. Maar hij geeft eigenlijk weinig advies. We praten en hij luistert. We hebben ons nooit te veel met elkaar bemoeid, we zijn twee verschillende persoonlijkheden. Maar het is fijn iemand te hebben die snapt wat je doormaakt.”

Magnussen heeft de beste seizoenshelft uit zijn Formule 1-carrière achter de rug. De auto van Haas is goed dit jaar en Magnussen haalt er het maximale uit. Hij behaalde al twee vijfde plekken en twee zesde plekken. Hij staat achtste in het klassement om de wereldtitel, zes plekken hoger dan teamgenoot Romain Grosjean. „Natuurlijk is het makkelijker presteren in een goede auto, maar het heeft ook te maken met de steun die ik krijg van het team, dat ik me op mijn gemak voel.”

Volgens teambaas Günther Steiner rijdt Magnussen met meer zelfvertrouwen rond. Deze week zei hij dat alle kritiek die hij krijgt van andere coureurs een poging is dat zelfvertrouwen aan te tasten. „Het lukt ze niet”, aldus Steiner.

„Je moet mentaal sterk zijn om in de Formule 1 te overleven”, zegt Magnussen. „Er zijn te veel meningen, te veel mensen die kijken, te veel mensen die gehoord willen worden en belangrijk willen klinken. Je moet dicht bij jezelf blijven, het advies opvolgen waarvan jij denkt dat het goed is. Don't take shit from anyone.”