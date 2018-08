Hollywood heeft nog steeds man in de hoofdrol

Nog steeds hebben succesvolle Hollywoodfilms ongeveer twee keer zoveel mannen als vrouwen (67 vs. 33 procent) in sprekende rollen. Ook hebben die films ongeveer twee keer zoveel mannen als vrouwen (68 vs. 32 procent) in belangrijke rollen: rollen die nodig zijn voor de verhaallijn. Dat blijkt uit een analyse van 50 van de 56 films die in 2016 in de VS het meeste geld opbrachten (6 waren er niet beschikbaar op Netflix of Amazon Prime). Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sex Roles (14 augustus).

De man is de standaardmens, de vrouw een geval apart.

De representatie van vrouwen in films verbetert over de jaren heen niet duidelijk. Andere onderzoekers telden eerder 73 procent mannen in belangrijke rollen in 88 van de 100 in financieel opzicht succesvolste films uit 2002. In nog ouder onderzoek telden weer anderen 64 procent mannen in belangrijke rollen in 100 succesvolle films uit de jaren veertig tot en met de jaren tachtig.

Vooral oudere vrouwen zie je weinig in films: actrices van boven de 60 komen 12,6 procent minder vaak in de films voor dan vrouwen van boven de 60 in de Amerikaanse bevolking (in 2002 was het verschil 14 procent). Oude mannen zie je ook minder, maar bij hen is dat verschil 4,9 procent (in 2002 10 procent).