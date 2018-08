Zondagmiddag op de door bedevaartgangers drukbezochte Kapellenplatz in Kevelaer. Ik voeg mij in de rij voor de kandelaarbakken aan de noordzijde van de Kerzenkapelle om ook een kaarsje aan Maria, Troosteres van de bedroefden, te offeren. De vrouw vóór mij wendt zich tot haar man en vraagt: „Hoeveel kaarsen zullen wij afsteken?” Hij antwoordt: „Leef je maar uit, als je de zaak maar niet opblaast!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl