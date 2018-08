Ebola verspreidt zich verder in Congo, zeker 44 doden

De uitbraak van ebola in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo eist opnieuw dodelijke slachtoffers. Volgens de laatste telling van het Congolese ministerie van Gezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in totaal 78 gevallen geregistreerd, waarvan er 51 zijn bevestigd door laboratoriumtests.

De zeer besmettelijke virusziekte heeft inmiddels zeker 44 mensen het leven gekost in de provincie Noord-Kivu bij de stad Beni. Begin augustus waren er 33 overlijdensgevallen bekend, waarbij in drie gevallen officieel was vastgesteld dat het om ebola ging.

Volgens de WHO is de kans groot dat er meer slachtoffers zijn. “We verwachten meer gevallen te zien”, zei WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic tegen verslaggevers in Genève, waar de organisatie zetelt.

Hulporganisaties Alima (Alliance for International Medical Action) werkt samen met de WHO. Alima heeft afgelopen week een nieuw behandelcentrum opgericht, met daarin onder meer tien zogeheten Biosecure Emergency Care Units (CUBEs), isolatietenten van negen vierkante meter die verdere verspreiding moeten voorkomen. In het verleden zijn meerdere gevallen bekend van mensen die ontsnapten uit de ziekenhuizen die hen in quarantaine hielden.

Oorlog remt hulp

Op 1 augustus werd officieel melding gemaakt van de ebola-uitbraak in Noord-Kivu, waar de ziekte zich heeft verspreid over een gebied van enkele tientallen kilometers. De provincie grenst aan buurlanden Oeganda en Rwanda en en wordt al ruim twintig jaar geteisterd door meerdere gewapende conflicten.

Doordat het virus zich verspreidt in oorlogsgebied, is het terugdringen problematisch, stelde directeur Peter Salama van het noodsituatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder. Zijn organisatie vreesde eerder niet genoeg medicatie in huis te hebben. Op luchthavens, havens en bij grensovergangen met Rwanda, Oeganda en Tanzania worden medische controles uitgevoerd, deels in opdracht van de regering van Oeganda.

Vaker ebola

In 1976 werd het ebola-virus voor het eerst ontdekt in Congo. Sindsdien leidde het Afrikaanse land tienmaal onder een epidemie, waaronder de dodelijkste ebola-uitbraak ooit ter wereld. Van eind 2013 tot begin 2016 vielen er in meerdere landen in totaal ruim elfduizend doden, waarvan 49 in Congo.