Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De Iraakse spion die infiltreerde in een IS-cel Foto’s van door IS gedode kinderen motiveerden Irakees Harith al-Sudani te infiltreren in een IS-cel. Als spion verijdelde hij samen met de Iraakse geheime dienst bijna vijftig bomaanslagen. The New York Times vertelt zijn heldhaftige en huiveringwekkende verhaal. Tip van redacteur Jolanda van de Beld. Lees hier: The Iraqi Spy Who Infiltrated ISIS

De vriendschap van een ex-gevangene en zijn bewaker Op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay worden sinds 2002 terreurverdachten vastgehouden. Een van hen kwam na 14 jaar – en zonder ooit aangeklaagd te zijn – vrij. Zijn voormalige bewaker zocht hem op. Een mooi verhaal van NPR over vriendschap in donkere tijden, vindt redacteur Titia Ketelaar. Lees hier: A Guantanamo Guard And His Detainee Reunite

Het verhaal van een gezichtstransplantatie Redacteur Arjan de Jongh tipt een fotoverhaal van National Geographic over Katie, die zichzelf in het gezicht schoot en ruim drie jaar nadien een gezichtstransplantatie kreeg. Let op: de beelden zijn niet makkelijk om naar te kijken. Lees hier:

Katie’s new face

Facebook verliest strijd tegen hate speech in Myanmar Twee Reuters-journalisten zitten al maanden in de cel in Myanmar. Ze zijn opgepakt vanwege hun berichtgeving over de Rohingya-crisis. Hun collega’s blijven intussen goed werk doen, zag correspondent Annemarie Kas. Zoals met dit verhaal over hoe Facebook probeert de hate speech tegen Rohingya tegen te gaan. Lees hier: Hatebook

Zit de Chinese overheid achter een golf van kunstroven? Musea in heel Europa worden sinds enkele jaren geteisterd door professionele inbraken. Steeds gaat het om zeer specifieke kunstwerken die in koloniale tijden uit China zijn geroofd. GQ onderzoekt een gewaagd gerucht: is het de Chinese overheid die zo erfgoed terugclaimt? Tip van redacteur Matthijs Valent. Lees hier: The Great Chinese Art Heist