De ingestorte Mornadibrug in Genua gezien vanuit de onder de brug gelegen appartementen. Volgens experts moeten honderden bruggen, tunnels en viaducten in Italië dringend gecontroleerd worden, omdat ze vaak niet naar behoren zijn onderhouden. De nog nieuwe Italiaanse regering zoekt ondertussen naar een zondebok en legt de schuld bij voorgaande regeringen en het bedrijf Autostrade, dat verantwoordelijk is voor wegbeheer.

Foto Marco Bertorello/AFP