Arbeidsmigrantenhotel Westland komt er misschien toch

De gemeente Westland krijgt misschien tóch een tweede hotel voor arbeidsmigranten. Dat meldt de buurgemeente van Den Haag vrijdag.

De Westlandse raadsleden werden dinsdag teruggeroepen van hun vakantie om in het geheim een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ aan te nemen. Dit besluit zou de bouw van een hotel voor arbeidsmigranten tegengaan, doordat het vanaf het moment van inwerkingtreding het betreffende gebied ‘op slot’ zou gooien. Oftewel, geen ruimte meer voor nieuwe bouwplannen.

Net op tijd

Een ondernemer was echter op de hoogte van de handelingen van de gemeente en diende woensdagavond een aanvraag voor een omgevingsvergunning in, terwijl het voorbereidingsplan vrijdag pas van kracht ging. Deze vergunningaanvraag moet nu gewoon in behandeling worden genomen. Zo heeft het Westlandse plannetje met de geheime raadsvergadering niet gewerkt.

Er speelden grote geheimzinnigheid in de Westlandse politiek deze week. Wordt er steeds vaker met vertrouwelijkheid geschermd?

Een woordvoerder van de gemeente Westland zegt namens het college van burgemeester en wethouders te betreuren dat er zoveel informatie uit de besloten raadsvergadering vroegtijdig “op straat is komen te liggen”. Het college had met de raad afgesproken om niets naar buiten te brengen voordat het besluit op vrijdag van kracht ging. Op woensdag werd het besluit in het lokale blad Groot Westland gepubliceerd, maar omdat de helft van de gemeente het blad pas op donderdag ontvangt, ging het besluit pas vrijdag van kracht. Er moet namelijk altijd een dag tussen publicatie en inwerkingtreding zitten.

Daardoor loop je altijd een risico, aldus de woordvoerder. “Maar er is veel meer informatie op straat komen te liggen dan in die publicatie stond. En meer reuring betekent een grotere kans dat iemand het oppikt.”

2.000 arbeidsmigranten

De gemeente Westland laat op haar website weten dat het in de regel juist positief staat tegenover het faciliteren van arbeidsmigranten, maar dat het wilde voorkomen dat er op de betreffende locatie, het dorp Maasdijk, “onevenredig veel arbeidsmigranten gehuisvest worden in verhouding tot de lokale bevolking”. Een paar honderd meter naast de besproken locatie staat al Hotel Westland, dat kamers langdurig verhuurt aan arbeiders uit Oost-Europa.

De arbeidsmigranten zouden dus beter verspreid moeten worden over de gemeente. In het huidige bestemmingsplan zouden er 2.000 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in het dorpje met zo’n 4.000 inwoners.