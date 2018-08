Aantal vermisten Genua bijgesteld naar vijf

Het aantal mensen dat nog vermist wordt in Genua nadat daar dinsdagochtend een brug instortte, is bijgesteld naar vijf. Dat meldt het nationale veiligheidsorgaan Protezione Civile volgens persbureau Reuters. Eerder zochten reddingswerkers nog naar tussen de tien en de twintig mensen.

Waardoor het aantal vermisten geslonken is, is niet duidelijk. Er zijn in ieder geval geen nieuwe slachtoffers gevonden. Het dodental van de brugramp staat nog steeds op 38.

Meer dan driehonderd brandweerlieden zoeken ter plekke naar overlevenden, maar experts zeggen dat de kans op succes inmiddels erg klein is. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemde het eerder deze week “onvermijdelijk” dat het aantal slachtoffers nog toeneemt.

Speurhonden

Toen dinsdagochtend de Morandibrug in Genua het begaf, vielen tientallen auto’s samen met zo’n tweehonderd meter wegdek bijna vijftig meter naar beneden. De brandweer gebruikt nu speurhonden en zware machines om bij die auto’s te komen, maar dat is vooralsnog niet in alle gevallen gelukt.

Reddingswerkers hopen dat de grotere brokstukken van de brug ruimtes hebben gecreëerd waaronder mensen levend vastzitten. “We proberen punten te vinden waar we deze ongelooflijk zware platen kunnen doorbreken, waarna de bouwmachines naar binnen gaan om een doorgang te creëren voor de honden”, legde brandweerman Stefano Zanut ter plaatse de werkwijze uit aan Reuters.

Eventueel nieuwgevonden stoffelijke overschotten worden samen met de 38 huidige slachtoffers aanstaande zaterdag te ruste gelegd tijdens een staatsbegrafenis. De Italiaanse regering heeft dan een dag van nationale rouw afgekondigd.