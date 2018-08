5 tips voor een frisse start na de vakantie

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.

Voel je je op de een of andere manier gemotiveerd om na de zomervakantie een echt nieuw begin te maken? Dan ben je – volgens gedragsonderzoekers - geen uitzondering. Psychologen noemen het wel het ‘fresh start effect’. Vijf inzichten die je kunnen helpen om die frisse start ook daadwerkelijk een succes te maken.

1. Gebruik het moment

Op momenten die we als een transitie ervaren, voelen we extra motivatie om iets te verbeteren aan onszelf en onze omstandigheden. Katherine Milkman en haar collega’s van de universiteit van Pennsylvania onderzochten dit genoemde ‘frisse start effect’. Volgens hen helpt het beginnen aan een nieuwe periode je om te geloven dat je je ‘oude zelf’ achter je kunt laten en je ‘nieuwe zelf’ tot ontwikkeling kunt brengen.

Typische ‘fresh start’-momenten: een nieuw levensjaar, een nieuw kalenderjaar, een nieuw studiejaar, weer aan het werk na de zomer. Maar ook: beginnen aan een nieuwe week.

2. Nieuwe hulp voor nieuwe plannen

Ga je een nieuwe uitdaging aan, zoek dan vooraf contact met mensen die je kunnen helpen. Liefst personen die al ervaring hebben met dat wat nieuw is voor jou. Volgens Herminia Ibarra, hoogleraar organisatiegedrag aan de London Business School, moet je deze mensen vooral zoeken aan de randen van je netwerk. Juist de mensen die niet al te sterk verbonden zijn met je ‘oude’ leven, zijn volgens haar geschikt als helpers om jezelf opnieuw uit te vinden.

3. Bereid je voor op tegenvallers

Iedere verandering kent zijn moeilijke momenten. De momenten waarop je vol zelfmedelijden terugverlangt naar je oude, bekende leven. Wil je terugval voorkomen, dan is het belangrijk om juist die lastige momenten voor te bereiden. Wat ga je doen om dan toch door te zetten? Wat vaak helpt: een moment pauze nemen en nog eens rustig op een rijtje zetten waarom je deze verandering ook alweer wilde. Vaak keert de motivatie om toch door te zetten dan weer terug.

4. Onderzoek je nieuwe routine

Hoe vernieuwend en anders de stap die je wilt zetten ook is, alles went. Het is daarom verstandig om je vooraf een beeld te vormen van de nieuwe routine waar je na enige tijd in zult belanden. Hoe zien – over een jaartje – de uren, de dagen, de weken eruit in die nieuwe baan, op die nieuwe plek? En is die nieuwe routine aantrekkelijk genoeg om daarvoor de routine op te geven die je nu hebt?

5. Onthoud: je neemt jezelf mee

Een - letterlijk - klassieke les, hij zat nog in het eindexamen Latijn van dit voorjaar. De Romeinse wijsgeer Seneca schrijft in een brief aan zijn vriend Lucilius dat reizen hem niet zal helpen om van zijn problemen af te komen. Hij neemt tenslotte zichzelf mee. Seneca’s advies luidt: „Je moet je geest veranderen, niet de hemel. Ook al steek je de onmetelijke zee over (…) je gebreken zullen je volgen waarheen je ook gaat.”

Er is een kans dat de onvrede die je ervaart in je huidige situatie vooral te maken heeft met jou. En dan gaat die nieuwe loopbaan of die nieuwe wat-dan-ook je niet helpen. In dat geval kun je het ‘fresh start effect’ beter gebruiken om te werken aan jezelf.