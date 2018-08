Zeker 77 doden door overstromingen Kerala

In de zuidwestelijke deelstaat Kerala in India zijn afgelopen week zeker 77 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van hevige regenval. Dat schrijft persbureau AFP donderdag. Meer dan 60.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.

Een woordvoerder van de rampendienst in het land zei dat de marine en het leger reddingsoperaties uitvoeren. “In alle delen van Kerala is code rood afgekondigd omdat er de komende 24 uur nog meer regen wordt verwacht.” Het trein- en vliegverkeer is stilgelegd in de deelstaat. De internationale luchthaven in Kochi is zeker tot zaterdag gesloten.

In India is het regenseizoen aangebroken. Hoewel de deelstaat Kerala elk jaar met hevige regenval kampt, gaat het nu om de ergste overstromingen in tien jaar. Ook in de noordelijke deelstaat Assam kwamen deze zomer al tientallen mensen om het leven door overstromingen.

De autoriteiten verzoeken toeristen weg te blijven uit de populaire regio. Vorig jaar werd Kerala door meer dan een miljoen mensen bezocht.

De deelstaat Kerala in India.