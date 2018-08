Volgende week moet Rutte III echt aan de bak

In de Voorjaarsnota van eind mei gaf minister Hoekstra een eerste inschatting van de financiële gevolgen van het gasbesluit . Voor dit jaar gaat het om een tegenvaller van 350 miljoen euro, die de komende jaren oploopt tot 1,1 miljard. Over de dekking ervan gaf Hoekstra alleen duidelijkheid over het lopende jaar 2018. Hij beloofde op Prinsjesdag met een „gedetailleerde en meerjarige invulling van de dekking van het gasbesluit” te komen. Verschillende regeringsbronnen beweren dat deze puzzel al is gelegd, maar dat het kabinet dit pas over een maand bekend wil maken. De cijfers van Hoekstra moeten in ieder geval wordt aangepast aangezien zijn collega Wiebes (Economische Zaken, VVD) eind juni een akkoord sloot met gasproducent NAM over de precieze verdeling van de kosten.

De grootste verandering sinds de start van het kabinet, met structurele gevolgen voor de overheidsfinanciën, is het ingrijpende besluit van begin dit jaar om de gasproductie in Groningen volledig af te bouwen. Dat leidt in de eerste plaats tot een derving van de gasbaten – ongeveer de helft van de voorziene 2 miljard euro aan inkomsten komt uit Groningse gasvelden. Daarnaast zal het Rijk geld uittrekken voor de afhandeling van schadegevallen, het versterken van nog altijd kwetsbare gebouwen en voor investeringen om de lokale economie te versterken.

Een tweede financiële tegenvaller lijkt in omvang even serieus te zijn – 450 miljoen euro – maar is nog altijd maar een tijdelijke. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) moest kort voor het zomerreces zowel aan de Tweede Kamer als aan zijn minister erkennen dat een technisch probleem bij de inning van de schenk- en erfbelasting dat eind vorig jaar opdoemde, toch niet binnen een paar maanden was opgelost. Hoekstra was not amused. Zolang het probleem met de automatisering bij de Belastingdienst niet verholpen is, zal Snel tegen dat gat van bijna een half miljard in de belastingopbrengsten blijven aanhikken. Ook Snel heeft beloofd op Prinsjesdag met nieuwe informatie hierover te komen.

Kosten van de dividendbelasting

Het meest omstreden besluit van Rutte III is het voornemen om, per 2020, de dividendbelasting af te schaffen. Dat komt vooral buitenlandse beleggers in grote beursgenoteerde vennootschappen (Shell, Unilever) ten goede. Omdat het afschaffen van deze administratief complexe belastingsoort veel tijd vergt, wordt dit besluit al in de komende begroting geregeld. In het regeerakkoord heeft het kabinet rekening gehouden met 1,4 miljard euro aan te derven belastingopbrengsten. Maar omdat de economie zo aantrekt, zijn de inkomsten uit de dividendbelasting inmiddels behoorlijk opgelopen. De raming in de Voorjaarsnota bedroeg bijna 1,6 miljard. Volgens een onbevestigd bericht in het AD, donderdagochtend, zou dit bedrag nu zijn opgelopen tot wel 2 miljard euro. Voor de oppositie alle reden om nog harder te roepen dat dit „cadeautje aan multinationals”, zoals zij het plan noemt, niet door mag gaan.

Omdat de voorgenomen afschaffing pas in 2020 zal plaatsvinden heeft die nog geen gevolgen voor de begroting van volgend jaar.

Het kabinet zal de afschaffing van de dividendbelasting willen opnemen in het zogeheten Belastingplan, een grote verzamelwet met alle fiscale wijzigingen voor komend jaar (of al met het oog op 2020). Dat is politiek gezien een handige manier om kritiek op onwelgevallige onderdelen ervan te neutraliseren. Het vergt politieke moed om alle belastingvoorstellen – en daarmee de inkomstenkant van de rijksbegroting – weg te stemmen.

Om die reden dringt de oppositie erop aan om de afschaffing van de dividendbelasting in een apart wetsvoorstel te laten behandelen. Dat is geen nieuw idee, het dateert al van 2015. Toen was het de Eerste Kamer die aandrong om een voorstel voor een nieuwe rekenmethode voor de vermogensrendementsheffing als separaat wetvoorstel te behandelen. De initiatiefnemer van dat verzoek is interessant: ene Wopke Hoekstra, destijds senator voor het CDA, nu minister van Financiën.