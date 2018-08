Vitesse en Feyenoord allebei klaar in Europa League

Vitesse en Feyenoord zijn voor de rest van het seizoen uitgevoetbald in Europa. Beide clubs slaagden er donderdagavond niet in de derde voorronde van de Europa League te overleven. De club uit Arnhem verloor met 1-0 op bezoek bij FC Basel. Dat terwijl ze eigenlijk een overwinning nodig hadden: vorige week waren de Zwitsers in het Gelredome ook al met 1-0 te sterk.

In Basel moest Vitesse al vanaf de 26ste minuut met tien man verder. Verdediger Jake Clarke-Slater raakte met zijn hoog opgestoken been de schouder van een tegenstander en kreeg rood. De vrije trap die Basel kreeg, resulteerde in een corner. Die werd ingekopt door Albian Ajeti van de Zwitserse club. Vanaf de rust creëerde Vitesse nog maar moeizaam kansen. In de 60ste minuut lukte het Navarone Foor tot een gevaarlijk schot te komen, maar dat zeilde net over de lat.

Vijf goals te weinig

Feyenoord speelde in de eigen Kuip met 1-1 gelijk tegen AS Trencin, de nummer vijf in de Slowaakse competitie. Dat was bij lange na niet genoeg, want een week geleden leed de Nederlandse landskampioen van 2017 nog een beschamende 4-0 nederlaag tegen de Slowaken. Dit keer kwam Feyenoord op 1-0 voor, via een goal van Eric Botteghin in de achtste minuut. Maar amper een minuut later trok Trencin de stand alweer gelijk.

PSV en Ajax zijn nu de enige Nederlandse clubs die nog in Europa actief zijn. Zij spelen later deze maand in de play-offs om een plek in de Champions League. Mochten de clubs die wedstrijden verliezen, dan zijn ze alsnog verzekerd van deelname aan de Europa League.