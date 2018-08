Lira wint terrein, VS dreigen met nieuwe sancties

Turkije gaat maatregelen nemen om de tekorten op de begroting terug te dringen. Op die manier wil de Turkse regering de economie weer in balans brengen en een einde maken aan de valutacrisis die het land sinds anderhalve week in haar greep houdt.

Dat zei de Turkse minister van Financiën Berat Albayrak donderdag in een telefoongesprek met 6.000 beleggers, georganiseerd om het vertrouwen te herstellen in de Turkse economie. De verschillende ministeries is opgedragen flinke besparingsplannen op te stellen, aldus Albayrak, de schoonzoon van president Erdogan. Volgens de Financial Times worden de begrotingen van de departementen met 10 tot 30 procent gekort. Door beleggers gevreesde kapitaalrestricties – maatregelen die het geldverkeer aan banden leggen – blijven uit. Die zijn niet verenigbaar met de vrije markt, zei Albayrak, die verder benadrukte dat de Turkse banken gezond zijn en op steun kunnen rekenen als dat nodig is.

De woorden van de minister van Financiën hadden een gunstige uitwerking op de Turkse munt. De lira steeg donderdag zo’n 3 procent ten opzichte van de dollar en zette daarmee het herstel van dinsdag en woensdag voort. Het opkrabbelen van de lira heeft Turkije deels te danken aan Qatar, dat woensdag investeringen toezegde ter waarde van 15 miljard dollar. Ook zoekt de regering-Erdogan nadrukkelijk de steun van Europese leiders als Merkel en Macron. Er gaan op dit moment 5,7 lira’s in een dollar, tegenover 7,2 op het dieptepunt dat maandag werd bereikt.

VS dreigen met nieuwe sancties

Dat betekent niet dat de crisis voorbij is. Zowel aanleiding, diepere oorzaken als schade van de valutacrisis zijn nog verre van verholpen. Zo is er geen zicht op een oplossing voor het conflict met de VS dat de plotselinge koersval van de lira in gang zette. Integendeel, de regering-Trump dreigde donderdag de economische sancties – vooral heffingen op staal en aluminium – tegen Turkije uit te breiden, terwijl de Turkse regering volhardde in haar weigering de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten. Washington is woedend over de vervolging van Brunson, die in Turkije vastzit op verdenking van terrorisme en spionage.

De zorgen over de Turkse economie gaan verder dan de politieke ruzie met de VS, hoewel Albayrak benadrukte dat er geen structurele problemen zijn. Maar het land kampt met torenhoge inflatie, terwijl de staatsschuld snel toeneemt. Tegelijkertijd weigert Turkije de rente significant te verhogen. Niet voor niets staat de lira ten opzichte van de dollar nog altijd meer dan 30 procent lager dan begin dit jaar.