Tientallen Libiërs ter dood veroordeeld voor schieten op demonstranten

Een Libisch hof heeft woensdag 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton voor het doodschieten van demonstranten tijdens de volksopstand tegen de voormalig leider Muammar Gadaffi in Tripoli in 2011. Nog eens 54 kregen tot vijf jaar gevangenisstraf, meldt het Libische ministerie van Justitie in een verklaring.

Op 21 augustus, zo’n zes maanden na het begin van de opstand in Libië, gingen demonstranten rond de wijk Abu Salim vroegtijdig de straat op om de ‘bevrijding’ van de hoofdstad te vieren. Aanhangers van Gadaffi openden het vuur op de groep, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Volgens persbureau AFP is het voor het eerst sinds het einde van de Libische leider dat zoveel verdachten tegelijkertijd de doodstraf krijgen.

Eerder werden tientallen hoge militairen en functionarissen van Gadaffi ter dood veroordeeld, onder wie zijn zoon Saif al-Islam. Deze executies werden echter nooit uitgevoerd. In plaats daarvan zitten veroordeelden levenslange gevangenisstraffen uit, hoewel Saif al-Islam inmiddels weer op vrije voeten is.

Kolonel Gadaffi bestuurde Libië tientallen jaren met harde hand, tot een bloedige opstand tijdens de zogeheten Arabische Lente een einde maakte aan zijn bewind. Hij werd in oktober 2011 in de buurt van zijn geboortestad Sirte gevonden door rebellen en gedood. Het land is sindsdien in verschillende facties uiteengevallen en inmiddels al zeven jaar het toneel van strijd tussen verschillende groepen.