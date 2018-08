Kaasempanada’s

Deze empanada’s, eigenlijk gewoon gevulde deeghapjes die zijn gebakken of gefrituurd, kun je als lunch eten, maar ook als snack serveren. We vullen ze ditmaal als vegetarisch gerecht met kaas, maar het deeg kun je ook gebruiken voor vullingen van vlees, vis of groente.

Zeef voor het deeg de bloem en het bakpoeder en doe dat samen met het zeezout en de margarine in de keukenmachine. Laat draaien tot je een grof mengsel hebt. Voeg de eierdooier toe en draai tot alles gemengd is. Voeg koud water toe tot een soepel deeg ontstaat. Maak een bal van het deeg en pak in met plasticfolie. Laat minimaal 1 uur rusten in de koelkast.

Sla voor de vulling van de empanada’s het eiwit stijf en vermeng met de kaas en nootmuskaat. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Bestuif je werkvlak met een beetje bloem. Rol het deeg uit tot een lap van maximaal 2 millimeter dik en steek er ongeveer 12 rondjes uit met behulp van het stekertje of een glas. Verdeel steeds 1 afgestreken eetlepel van het kaasmengsel op één helft van de uitgestoken deegrondjes. Kwast de randen in met wat water, klap dubbel en druk aan met een vork. Leg de empanada’s op een bakplaat en bestrijk met wat losgeklopt ei. Bak ongeveer 15 minuten in de oven. Serveer de empanada’s lauwwarm.