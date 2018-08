Tennisbonden akkoord met hervormingen Davis Cup

De Davis Cup, het officieuze wereldkampioenschap tennis, gaat op de schop. Bijna drie kwart van de tennisbonden van deelnemende landen, waaronder Nederland, stemde donderdag in het Amerikaanse Orlando voor hervorming van het 118 jaar oude landentoernooi.

Goedkeuring van twee derde van de 210 tennisbonden was nodig voor de ingrijpende veranderingen, die het aanzien van het landentoernooi moeten verhogen.

De opzet van de Davis Cup gaat bijna volledig veranderen: vanaf 2019 komt er één jaarlijkse finaleronde, waarin achttien landenteams in één week alle wedstrijden spelen. Daarmee verdwijnt het kenmerkende concept van uit- en thuisduels uit het hoogste tennisniveau.

De huidige Davis Cup wordt in vier weekenden verspreid over het jaar gespeeld. Elke spelronde wordt in een ander deelnemend land gespeeld, waar het team, dat bestaat uit vier tot vijf spelers, met de meeste winst uit vijf wedstrijden doorgaat.

De uit- en thuisduels zijn “een sleutelelement” van de Davis Cup geworden, erkent de internationale tennisbond ITF in een persverklaring. Daarom wordt een kwalificatieronde voor de finaleweek in februari nog wel via het uit- en thuismodel gespeeld.

Het prijzengeld gaat ook omhoog: er zal 20 miljoen dollar (circa 17,5 miljoen euro) te verdelen zijn, dat vergelijkbaar is met Grand Slamtoernooien.

Meer sterspelers

Erik Poel, algemeen directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB, laat vanuit Orlando weten dat de hervormingen de kans vergroten dat landenteams hun sterkste team opstellen. “Dat is voor zowel de spelers als het publiek aantrekkelijk.”

Onder het oude model sloegen topspelers toernooiwedstrijden soms over: zij wilden liever hun eigen programma volgen. Ook was de belasting erg hoog. Spelers konden in drie dagen tijd drie vijfsetters spelen. Na de hervormingen wordt om drie sets gespeeld.

Ook wordt er jaarlijks 25 miljoen dollar uitgetrokken voor de ontwikkeling van het tennis in de deelnemende landen. Voorheen legden organiserende landen vaak geld bij op een Davis Cup-weekend. “De nieuwe opzet geeft ons de kans om een thuiswedstrijd te organiseren zonder dat we daar verlies op leiden”, zgt Poel.

Financiering

De financiering voor de hervorming komt van de Spaanse investeringsgroep Kosmos, geleid door Gerard Piqué, de 31-jarige centrale verdediger van FC Barcelona. De groep, gesteund door de Japanse miljardair Hiroshi Mikitani, zal in een periode van 25 jaar in totaal drie miljard dollar (2,64 miljard euro) investeren in de Davis Cup.

Kosmos zal het toernooi vermarkten, door onder andere de tv-rechten te verhandelen. Ook Oracle-topman Larry Ellison zegde toe te investeren. Piqué zegt in een persverklaring dat door de hervormingen “een nieuwe fase start die de leidende en legitieme plek van de Davis Cup, als competitie voor nationale teams, moet garanderen terwijl het ook conformeert aan de eisen van de professionele sporters op het hoogste niveau.”

De eerste Davis Cup in de nieuwe stijl zal plaatsvinden in Madrid of Lille tussen 18 en 24 november. Op welke stad de keuze valt wordt de komende weken bekend, schrijft de ITF.