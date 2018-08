Sunshine redt tentenmaker De Waard van faillissement

De Heerdese tentenmaker De Waard is gered van de ondergang. De zeventig jaar oude fabrikant van stevige piramidevormige tenten wordt overgenomen door Sunshine Group. Het Doetinchemse bedrijf, dat ook al de ter ziele gegane vouwwagenbouwer Alpenkreuzer probeert nieuw leven in te blazen, heeft de overname donderdag bekendgemaakt.

Begin augustus ging de De Waard failliet. Het bedrijf werd meegesleept in de crisis van eigenaar Vrijbuiter. Die winkelketen kwam volgens de curatoren in de problemen door de algehele malaise in de detailhandel, maar ook door te ambitieuze groeiplannen en onhoudbare verplichtingen op de lange termijn. De Waard liet direct al weten in gesprek te zijn met overnamekandidaten, en toonde zich optimistisch dat het goed zou komen.

Gebak

“De Waard is een iconisch merk”, zegt Sunshine-bestuursvoorzitter Hans Oonk vanuit de winkel in Heerde:

“Mensen kwamen hier met gebak om hun steunbetuigingen over te brengen. Dat zijn niet één, twee of vijf mensen geweest… Je hebt echt een De Waard-fanclub, een De Waard-forum. Mensen die tientallen jaren een De Waard-tent hebben die van ouders op kinderen wordt overgedragen. Als bedrijf doe je op basis daarvan geen investeringen, maar het heeft wel een hart onder de riem gestoken.”

Sunshine heeft een aantal kampeermerken in zijn portfolio, alle in het luxere segment. Naast de Alpenkreuzers maakt het bedrijf in Slovenië met Doréma luifels en voortenten voor caravans en campers. Ook produceert het tenten voor glamping, een luxere vorm van kamperen.

Met de overname van De Waard breidt Sunshine zijn portfolio uit, maar haalt het ook nieuwe kennis en materialen in huis. “Het kan zo zijn dat we onze tenttrailertenten van hetzelfde katoendoek gaan voorzien als de tenten van De Waard”, zegt Oonk. Via het internationale netwerk van zijn bedrijf hoopt hij De Waard ook in het buitenland aan de man te kunnen brengen.

Niets verandert

Hoe de ‘synergie’ tussen de verschillende kampeermerken vorm zal krijgen, zegt Oonk nog te bekijken. Die zal in ieder geval niet leiden tot banenverlies, zegt hij. Zowel de 42 banen bij De Waard in Nederland en Tsjechië als de banen bij de andere Sunshine-ondernemingen blijven na de overname behouden. De andere fabrieken liepen al tegen de grenzen van hun productiecapaciteit aan.

Voor de kwaliteit van de tenten hoeft de fanclub evenmin te vrezen, belooft Oonk. De tenten blijven oerdegelijk, ook als ze zwaar zijn of moeilijk op te zetten. “Dit is voor een categorie avontuurlijke kampeerders die je er niet van weerhoudt om anderhalf of twee uur een tent strak op te zetten.”

Maar, geeft hij toe, er is ook een publiek dat op zoek is naar iets handzamers: “Een categorie die rondtrekt, kampeert, hiket.” De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar ook dat soort tenten wil De Waard gaan maken. “Die kant gaat het op, waarbij het oude blijft. Dat is de kracht en de waarde van De Waard.”