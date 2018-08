Regering geeft schuld van ramp bij Genua aan anderen

In de reacties op de ramp in Genua worden de verschillen zichtbaar in de manier waarop de twee populistische regeringspartijen aankijken tegen de infrastructuur van wegen en spoorwegen.

De Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) richten hun pijlen beide op voorgaande regeringen en op het bedrijf Autostrade, verantwoordelijk voor het wegbeheer. Vice-premier Di Maio (M5S) suggereerde donderdag zelfs dat oud-premier Matteo Renzi, van de centrum-linkse Democratische Partij, geld heeft gekregen van de familie Benetton, die Autostrade controleert. Het kabinet heeft ook gedreigd met herroeping van de concessie van Autostrade of een miljoenenboete. Op de beurs van Milaan leidde dat tot een koersval van ruim twintig procent van Atlantia, de moedermaatschappij van Autostrade.

Maar de Lega is vóór verbetering van snel- en spoorwegen, terwijl de Vijfsterrenbeweging daarover aarzelt wegens de hoge kosten die ermee gemoeid zijn. Tekenend is de discussie in Genua zelf over de ingestorte Morandibrug. In 2008 werden er twee varianten ontworpen om de in 1967 geopende brug te ontlasten: een nieuwe, lagere brug in de buurt, en een noordelijker verbindingsweg naar de autostrada langs de kust, waardoor de ponte Morandi helemaal overbodig zou worden.

Tweede oplossing

Het voorgaande kabinet had voor de tweede oplossing gekozen, 72 kilometer nieuwe autostrada. Begrote kosten: tegen de vijf miljard euro. De eerste werkzaamheden zouden later dit jaar beginnen. Maar de nieuwe minister van Infrastructuur, Danilo Toninelli, wilde eerst een nieuwe kosten-batenanalyse voordat hij groen licht gaf.

Hij wordt nu herinnerd aan eerder verzet van zijn Vijfsterrenbeweging tegen het project. In 2012 had een raadslid van zijn partij gezegd, in een reactie op waarschuwingen dat de brug kon instorten, dat het nieuwe project niet nodig was omdat hij van wegbeheerder Autostrade de verzekering had gekregen dat de brug nog wel honderd jaar kon blijven staan. Een jaar later werd op een blog van de lokale afdeling van zijn partij nog gezegd dat het gevaar voor instorting van de brug „een fabeltje” was. Die post is inmiddels verwijderd.

De Lega, die steunt op veel ondernemers in Noord-Italië, heeft in het verleden veel minder bedenkingen getoond tegen plannen als een betere spoorverbinding tussen Genua en Milaan (vooral belangrijk voor de haven) en de omleiding van de autostrada bij Genua. Legaleider Matteo Salvini heeft er de afgelopen dagen voortdurend op gehamerd dat Brussel Italië meer financiële ruimte moet laten om zijn infrastructuur goed te onderhouden en te verbeteren. Volgens berekeningen van de OESO zijn de infrastructurele uitgaven in Italië tussen 2008 en 2015, toen het land in een grote crisis terechtkwam, met ruim vijftig procent gedaald.

Een woordvoerder van de Europese Commissie wees erop dat Italië in de begrotingsperiode 2015-2020 ongeveer 2,5 miljard euro uit Brussel krijgt voor investeringen in de infrastructuur.

Donderdagavond waren 38 doden geborgen. Reddingswerkers zoeken nog naar tien tot twintig vermisten.

