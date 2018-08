Rabobank boekt hogere winst maar ziet hypotheekportefeuille krimpen

Dankzij de goed draaiende economie heeft Rabobank een hogere nettowinst van 1,7 miljard euro geboekt in het eerste halfjaar. Dit is 12 procent hoger dan in de eerste helft van 2017. Dit maakte de bank donderdag bekend.

Rabobank heeft in de afgelopen zes maanden de trend van de krimpende leningenportefeuille kunnen omdraaien. „Kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf groeit eindelijk,” vertelde de topman Wiebe Draijer tijdens een persconferentie. Rabobank heeft 7,6 miljard euro meer aan leningen verstrekt in de afgelopen zes maanden, waardoor de leningenportefeuille naar 415 miljard euro is gestegen.

Verder heeft de coöperatieve bank 6 miljard aan deposito’s kunnen aantrekken, waardoor de omvang van spaargelden naar 347 miljard euro is gestegen.

Minder nieuwe hypotheken

De hypotheekportefeuille is gekrompen in het afgelopen halfjaar naar 192 miljard euro. Dit komt grotendeels door de hausse op de woningmarkt, volgens de topman. „Meer mensen verhuizen en kiezen om dan ook voortijdig af te betalen.”

Ook is het marktaandeel van Rabobank binnen de hypotheekmarkt gedaald in het afgelopen halfjaar, van 22 naar 20 procent. Volgens Draijer schommelt dit getal al langer rond 20 procent. „Rabobank is comfortabel met dit niveau.” Vooral in het segment van hypotheken met langere looptijden krijgt Rabobank steeds meer concurrentie van niet bancaire partijen zoals verzekeraars, die „beter gepositioneerd zijn,” geeft de topman toe.

Droogte geen probleem

Rabobank, die zich van oudsher op de agrarische sector richt, zegt bereid te zijn te helpen bij de financiële problemen van Nederlandse boeren die getroffen zijn door de droogte. De bedrijven die „in de kern gezond zijn” kunnen erop rekenen dat Rabobank „bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden”. Rabobank verwacht niet dat de droogte tot faillissementen gaat leiden. „Het is een kortstondig probleem waarmee we de boeren gaan helpen.” Op de vraag of Rabobank hiervoor extra voorzieningen heeft genomen zijn is het antwoord negatief. „We verwachten geen solvabiliteitsproblemen, en je kunt de uiteindelijke verliezen pas berekenen als de natte periode is geweest.”

Turkse dochter

Ook van de Turkse vestiging van Rabobank, Rabobank Anonim Şirketi, verwacht het management geen negatieve impact. „De activiteiten daar zijn niet groot, we hebben er maar zestig tot zeventig man ersoneel.” De leningenportefeuille in Turkije is gelijk aan 1,3 miljard euro, waarvan het merendeel (80 procent) kortlopende handelsfinanciering betreft. „Dus kan de bank snel bijsturen.” Verder opereert de Turkse dochter niet in de Turkse valuta en zijn de inkomsten van Turkse klanten in dollars. Hierdoor heeft de sterke daling van de Turkse lira uiteindelijk weinig impact op Rabobank.