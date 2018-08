Poetin luistert huwelijk van Oostenrijkse minister op

Voordat de Russische president Vladimir Poetin zaterdag de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoet, wipt hij nog even langs op een huwelijk, dat van Karin Kneissl. De 53-jarige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken trouwt zaterdag met ondernemer Wolfgang Meilinger in een wijngaard in Stiermarken, in het zuidoosten van het land.

Nu Poetin de bruiloft zal opluisteren – zijn komst werd woensdag bevestigd door het Kremlin – moeten de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. Zo zullen er scherpschutters aanwezig zijn op het huwelijk.

Het zou het tweede bezoek van Poetin aan Oostenrijk zijn binnen twee maanden tijd. Begin juni sprak Poetin met de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen en met bondskanselier Sebastian Kurz. Een paar maanden daarvoor, in februari, reisde de toen nog kersverse kanselier met ministers en zakenlui naar Moskou voor een ontmoeting.

Bevriende regeringen

Het is vrij opmerkelijk dat een Russische president naar het huwelijk gaat van een Europese minister. Karin Kneissl is een partijloze politica die namens de rechts-populistische FPÖ in de regeringscoalitie zit, die wordt geleid door de conservatieve christen-democraat Kurz. De twee landen zijn al decennialang economisch verknoopt; zo zijn de grootste buitenlandse banken in Rusland Oostenrijks.

Ook sloot de Oostenrijkse regeringspartij FPÖ eerder een samenwerkingsverband met Verenigd Rusland, lange tijd Poetins partij. Ze werken onder meer samen bij wat ze noemen, de „opvoeding van de nieuwe generatie in patriottisme en arbeidsvreugde”. Eind 2016 tekende de partijtop van FPÖ in de Russische hoofdstad een vriendschapsverdrag.

Lees ook dit interview met de kanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz: ‘Vrede in Europa is alleen mogelijk mét Rusland’

Ook opvallend was dat Oostenrijk een van de weinige Europese landen was die na de Skripal-affaire, eind maart, geen Russische diplomaten uitwezen. De banden zijn zo goed, dat nu de spanningen tussen Oost en West oplopen, Europese geheime diensten minder vertrouwelijke informatie naar Wenen sturen. De vrees bestaat dat vooral de FPÖ informatie naar Moskou lekt.

Na het huwelijk zaterdag gaat president Poetin door naar Duitsland voor zijn gesprek met bondskanselier Merkel in een kasteel in Meseberg, zeventig kilometer ten noorden van Berlijn. Hij zal Merkel spreken over Syrië, Oekraïne en energiekwesties zoals pijpleidingen voor Russisch gas.